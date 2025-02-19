Самарская скорая помощь не доезжает на вызов за 20 минут в 18% случаев

В 2024 году в Самарской области бригады скорой медицинской помощи доезжали до пациентов менее чем за 20 минут в 82% вызовов. При этом в среднем по России этот показатель составляет 85%. Об этом порталу Волга Ньюс сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Служба скорой медицинской помощи в Самарской области сейчас представлена тремя самостоятельными станциями: "Самарская городская ССМП", "Самарская областная ССМП", "Тольяттинская ССМП" и станция в структуре Сызранской центральной городской и районной больницы.

Как сообщили в ведомстве, ежедневно в регионе бригадами скорой медицинской помощи обслуживается более 2000 вызовов. На станциях СМП трудится 3456 человек, в том числе 269 врачей скорой медицинской помощи и 2044 средних медицинских работников.

Напомним, в регионе планируется провести реформу и объединить три станции скорой помощи и сызранское отделение. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Андрей Орлов на оперативном совещании в областном правительстве.

Существующая система обслуживания вызовов, по мнению врио министра, показывает себя как не вполне эффективная. В числе проблем он отметил несоблюдение нормативов времени доезда бригад, недостаточный контроль по приему и передаче вызовов бригадам неотложной помощи, а также кадровый дефицит, обусловленный в том числе недостаточными стимулирующими выплатами.

В числе предложенных мер - создание единого диспетчерского центра обработки вызовов с единым алгоритмом их принятия, единого стандарта медицинской помощи и централизованного контроля, а также присоединение к цифровой платформе единого диспетчерского центра 98 бригад неотложной помощи в первичных медицинских организациях со спутниковой навигацией.

Также на оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев поручил региональному минздраву провести аудит работы службы скорой помощи.