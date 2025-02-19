Центровой Илья Попов покидает "Самару", он продолжит карьеру в другом клубе.

Илья присоединился к "Самаре" летом прошлого года и стал одним из лидеров команды и любимцем наших болельщиков. Он принял участие в 30 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 11,9 очка и делал 5,7 подбора и 1,7 передачи.

Из расположения "Самары" Попов вызывался в национальную сборную, а в минувшие выходные представлял наш клуб на Матче Звезд Единой Лиги ВТБ. После Нового года он выводил "Самару" на матчи в статусе капитана команды.