"Ладья" на домашнем льду обыграла "Локо-76"

В среду, 19 февраля, ХК "Ладья" в родных стенах обыграл "Локо-76", сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом периоде явного преимущества не было ни у одной из команд — игроки "Ладьи" и "Локо-76" охотно атаковали, однако чуть лучше с реализацией дела обстояли у тольяттинцев. На 8-й минуте хозяева организовали классную трехходовку, которая завершилась голом Марата Павлова. 1:0.

Следующая треть прошла уже под диктовку подопечных Сергея Лопушанского, вынуждавших ярославскую "молодежку" частенько нарушать правила. И в середине поединка "Ладья" сумела отличиться в большинстве — Олег Сенькин поразил цель броском со средней дистанции. 2:0. Буквально через минуту тольяттинцы забросили еще одну шайбу и теперь быструю контратаку до результативного завершения довел Владислав Гурьев — 3:0.

В третьем игровом отрезке хоккеисты "Ладьи" максимально сосредоточились на оборонительных действиях и уверенно довели матч до победы со счетом 3:0, попутно позволив Даниле Овчарику оформить пятый в сезоне "сухарь".

В четверг, 20 февраля, пройдет повторная встреча с "Локо-76".