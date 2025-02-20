Вынесен приговор по делу о гибели людей при столкновении катеров на Мастрюковских озерах

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу о гибели двух человек на Мастрюковских озерах. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, по версии следствия, около 15:00 19 августа 2023 г. мужчина на катере Bayliner двигался по Мастрюковским озерам от экоотеля "Маяк". При этом он не попытался уйти от столкновения, увидев встречное судно Wellboat 45, и не сбавил ход. В итоге катера столкнулись.

На борту Wellboat были 47-летний водитель, 23-летняя женщина и 12-летний мальчик. В результате водитель этого судна погиб на месте. Его пассажирка скончалась в больнице 23 августа. Находившийся в катере ребенок выжил, но получил тяжкие травмы.

Суд признал виновным в трагедии водителя катера Bayliner. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор еще не вступил в законную силу. У сторон есть право обжаловать его.