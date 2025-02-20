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Муниципалитеты Власть и политика

Каждый третий житель Самарской области подписан на госпаблик

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Госпаблик — это официальная страница органа власти или подведомственного ему учреждения в социальных сетях. В Самарской области сегодня зарегистрировано 2712 госпабликов. Они относятся к разным сферам, например, есть паблики сферы ЖКХ, здравоохранения, образования.

Популярными и востребованными являются госпаблики городов. Их в Самарской области 10, и у каждого из них есть своя официальная площадка для информирования и тесного взаимодействия с жителями. 

Госпаблики городов Самарской области:  
— Самара;
— Тольятти;
— Новокуйбышевск;  
— Сызрань;
— Жигулевск;
— Чапаевск;
— Кинель;
— Отрадный;
— Похвистнево;
— Октябрьск.

С 1 декабря 2022 г. группы в соцсетях должны вести все органы власти и подведомственные им учреждения. В госпабликах жители региона могут найти актуальную и достоверную информацию о работе государственных органов и подведомственных учреждений в понятной и доступной форме.

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