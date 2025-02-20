Каждый третий житель Самарской области подписан на госпаблик

Госпаблик — это официальная страница органа власти или подведомственного ему учреждения в социальных сетях. В Самарской области сегодня зарегистрировано 2712 госпабликов. Они относятся к разным сферам, например, есть паблики сферы ЖКХ, здравоохранения, образования.
Популярными и востребованными являются госпаблики городов. Их в Самарской области 10, и у каждого из них есть своя официальная площадка для информирования и тесного взаимодействия с жителями.
Госпаблики городов Самарской области:
— Самара;
— Тольятти;
— Новокуйбышевск;
— Сызрань;
— Жигулевск;
— Чапаевск;
— Кинель;
— Отрадный;
— Похвистнево;
— Октябрьск.
С 1 декабря 2022 г. группы в соцсетях должны вести все органы власти и подведомственные им учреждения. В госпабликах жители региона могут найти актуальную и достоверную информацию о работе государственных органов и подведомственных учреждений в понятной и доступной форме.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.