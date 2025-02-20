Каждый третий житель Самарской области подписан на госпаблик

Госпаблик — это официальная страница органа власти или подведомственного ему учреждения в социальных сетях. В Самарской области сегодня зарегистрировано 2712 госпабликов. Они относятся к разным сферам, например, есть паблики сферы ЖКХ, здравоохранения, образования.

Популярными и востребованными являются госпаблики городов. Их в Самарской области 10, и у каждого из них есть своя официальная площадка для информирования и тесного взаимодействия с жителями.

Госпаблики городов Самарской области:

— Самара;

— Тольятти;

— Новокуйбышевск;

— Сызрань;

— Жигулевск;

— Чапаевск;

— Кинель;

— Отрадный;

— Похвистнево;

— Октябрьск.

С 1 декабря 2022 г. группы в соцсетях должны вести все органы власти и подведомственные им учреждения. В госпабликах жители региона могут найти актуальную и достоверную информацию о работе государственных органов и подведомственных учреждений в понятной и доступной форме.