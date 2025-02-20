Из Самары на Кавказ пустят уникальный круизный поезд

Самара станет одним из городов, откуда в мае 2025 года отправится единственный уникальный рейс "Жемчужина Кавказа", передает пресс-служба КбшЖД.

Состав отправится из Самары 9 мая по маршруту Самара — Черкесск — Нальчик — Грозный — Дербент — Самара. Сообщается, что время в пути составит 7 дней и 7 ночей.

"Жемчужина Кавказа" — это эксклюзивное путешествие на комфортном круизном поезде, специально разработанное холдингом "РЖД". Особое расписание поезда позволит туристам дневное время посвящать экскурсиям, а ночи проводить в поезде — своеобразном "отеле на колесах", — отмечается в сообщении.

За неделю туристы увидят массу достопримечательностей: горнолыжные курорты Домбай и Архыз; горное озеро Тубанлы-Кель; Тебердинский заповедник; гору Эльбрус; мечеть "Гордость мусульман"; цитадель Нарын-Кала; Сулакский каньон; крупнейший в Европе песчаный бархан Сары-Кум и множество других.

Кроме того, поездка запомнится вкуснейшей кавказской кухней, колоритом национальных танцев, неповторимой музыкой и самобытными народными традициями.