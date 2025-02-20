Из Самары на Кавказ пустят уникальный круизный поезд

Самара станет одним из городов, откуда в мае 2025 года отправится единственный уникальный рейс "Жемчужина Кавказа", передает пресс-служба КбшЖД.
Состав отправится из Самары 9 мая по маршруту Самара — Черкесск — Нальчик — Грозный — Дербент — Самара. Сообщается, что время в пути составит 7 дней и 7 ночей.
"Жемчужина Кавказа" — это эксклюзивное путешествие на комфортном круизном поезде, специально разработанное холдингом "РЖД". Особое расписание поезда позволит туристам дневное время посвящать экскурсиям, а ночи проводить в поезде — своеобразном "отеле на колесах", — отмечается в сообщении.
За неделю туристы увидят массу достопримечательностей: горнолыжные курорты Домбай и Архыз; горное озеро Тубанлы-Кель; Тебердинский заповедник; гору Эльбрус; мечеть "Гордость мусульман"; цитадель Нарын-Кала; Сулакский каньон; крупнейший в Европе песчаный бархан Сары-Кум и множество других.
Кроме того, поездка запомнится вкуснейшей кавказской кухней, колоритом национальных танцев, неповторимой музыкой и самобытными народными традициями.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????