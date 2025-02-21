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Общество

500 проектов Самарской области претендуют на звание лучшей "Родной игрушки" России

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На участие во всероссийском конкурсе "Родная игрушка" подано 500 заявок от участников из Самарской области. Конкурс проводят Общество "Знание" и Движение Первых. Результаты отбора победителей будут объявлены 3 марта.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Самарская область стала одним из лидеров по числу заявок, которые были допущены к экспертной оценке, не только в Приволжском федеральном округе, но и в стране. За победу в конкурсе будут бороться 500 концепций от местных участников. Значительная часть заявок поступила от вузов: заявки поступали от Тольяттинской академии управления, СамГТУ, Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева.

"В Самарской области успешно развивается индустрия детских товаров. В этом сегменте активно работают и самозанятые, и индивидуальные предприниматели, и производственные предприятия, продукция которых известна не только в регионе, но и на рынке всей страны и дружественных государств. Активно в этом направлении работают университеты, предлагая свои оригинальные и технологические решения, будь то настольные игры, конструкторы, сборные модели и многое другое. Команда региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым всесторонне поддерживает такие проекты, и мы уверены, что их число с каждым годом будет только расти", — отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Напомним, конкурс был инициирован для того, чтобы выявить и поддержать проекты по производству оригинальных отечественных игр и игрушек, которые разработаны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

Как отмечают организаторы, на промежуточном этапе лидером по количеству заявок стала номинация "сюжетно-образная игрушка". Она объединила более половины всех претендентов. Кроме того, каждый четвертый участник выбрал для реализации своей идеи формат настольных игр. Конструкторы и сборные модели воплотили в концепциях 6% участников. Номинация "техническая и технологическая игрушка" набрала 3% от общего числа заявок, а "мультимедийный проект" — 4%.

"Конкурс "Родная игрушка" получился по-настоящему масштабным, он объединил всю страну — от Калининграда и до Владивостока. Хочу поблагодарить конкурсантов за их труд и вовлеченность, за понимание, что игрушка — это не просто забава, но проводник в познание мира", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Заявки в каждой номинации пройдут отбор и оценку экспертного жюри, в которое войдут представители партнеров конкурса.

Экспертными партнерами конкурса "Родная игрушка" выступили Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, Высшая школа экономики, Московский политехнический университет, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, МИСИС, Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Российская Академия Образования, Гжельский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина. Официальными партнерами конкурса являются маркетплейс Ozon и ГК "Детский мир". Стратегическим партнером "Родной игрушки" стала социальная сеть ВКонтакте.

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