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Энергетика ТЭК

Новым руководителем СамРЭК стал Константин Федоров

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарскую региональную энергетическую корпорацию (АО "СамРЭК") возглавил Константин Федоров. Информация о кадровых изменениях раскрывается на сайте компании.

АО "СамРЭК", по информации ИАС Seldon.Basis, учреждено в Самаре в 2006 году. Уставный капитал — 6,98 млрд рублей. Основной вид деятельности связан со строительством газопроводов и котельных. В уставный капитал общества было внесено имущество Самарской области — объекты газового хозяйства. С начала существования компании в уставный капитал направляются бюджетные инвестиции для проведения работ на теплоэнергетических объектах. В группу "СамРЭК" входят ООО "СамРЭК-Эксплуатация", ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск" и ООО "СамРЭК-Нефтегорск". Организации оказывают услуги по водо- и теплоснабжению.

С 2023 г. энергокорпорацию возглавлял Алексей Живодеров, ставший теперь первым заместителем руководителя, а кресло генерального директора занял Константин Федоров.

По информации "Самарского обозрения", до этого Федоров работал в тульском филиале ПАО "Россети Центр и Приволжье" — компании "Тулэнерго", где занимал должность заместителя директора по реализации услуг.

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