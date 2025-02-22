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Футбол Спорт

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Челябинском"

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 февраля, в Анталье, в заключительном матче третьего сбора, самарские "Крылья Советов" вничью сыграли с "Челябинском" — 0:0.

Одной из интриг этого матча было, забьет ли кто-то из 6 экс-футболистов "Крыльев Советов" в игре: Алексей Померко, Ян Гудков, Артем Соколов, Алексей Никитенков, Владимир Хозин и Константин Кертанов.

Игра проходила в закрытом режиме, но с текстовой трансляцией в клубном тг-канале. Команды атаковали, создавали моменты, но до забитых голов дело не доходило. Было 3 спорных ситуаций, в которых в ворота "Челябинска" могли назначить пенальти: на 40 минуте встречи Ульви Бабаева сбили в штрафной, на 67 минуте Иван Бобер получил наступ, а на 87 минуте игрок гостей ударил Бабаева сзади по ногам, но судья продолжил игру. Как итог — 0:0.

Чемпионат России возобновляется через 6 дней и 19 тур самарцы проведут 1 марта в гостях против "Краснодара".

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