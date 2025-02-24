В Самарской области состоялся региональный этап всероссийского профессионального конкурса "Арктур-2025"

Финал регионального этапа всероссийского профессионального конкурса "Арктур-2025" прошел в Самарском Дворце детского и юношеского творчества. В этом году конкурсантами стали 26 представителей педагогического сообщества сферы дополнительного образования Самарской области.

Учредителями конкурса традиционно являются Самарская областная организация Общероссийского Профсоюза образования и министерство образования Самарской области. Принимал конкурсантов, жюри и гостей Самарский Дворец детского и юношеского творчества, являющийся бессменным организатором "Арктура".

Профессиональный конкурс "Арктур" проводится в целях сохранения уникальности и совершенствования системы дополнительного образования детей в Российской Федерации, повышения статуса педагогов и роли образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей в воспитании, обучении и творческом развитии личности ребенка.

Напомним, площадкой для развития детских талантов и подготовки к соревнованиям в Самарской области становятся Центры дополнительного образования, созданные в рамках нацпроекта "Образование". По поручению президента России Владимира Путина с 2025 года работа в этом направлении продолжится в рамках нового нацпроекта "Молодежь и дети". В Самарской области более 93% детей охвачены программами дополнительного образования. При этом более 30% детей, получающих дополнительное образование, занимаются в кружках технической и естественно-научной направленности.

С приветственным словом и пожеланиями удачи к конкурсантам обратилась Татьяна Бодрова, директор Самарского Дворца детского и юношеского творчества. Заместитель председателя Самарской областной организации Общероссийского профсоюза образования Ольга Киракосян обозначила важную роль конкурса "Арктур" как площадки для сверки правильного направления движения сферы дополнительного образования детей в губернии.

Главный специалист управления общего образования министерства образования Самарской области Марина Игитян призвала участников относиться к конкурсу "не как к испытанию, а как к празднику педагогического творчества и педагогической мысли, как к возможности поделиться с коллегами своими достижениями и результатами".

Участники выступили в следующих номинациях: "Программа развития образовательной организации, реализующей программы дополнительного образования детей", "Руководитель (заместитель руководителя) образовательной организации, реализующей программы дополнительного образования детей", "Методист, сотрудник методической службы образовательной организации, реализующей программы дополнительного образования детей", "Педагогический работник, реализующий дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы".

Кроме того, в 2025 году в конкурсной программе появилась новая номинация "Педагог-организатор образовательной организации, реализующей программы дополнительного образования детей". Она вызвала большой интерес у педагогов региона, конкуренция и качество конкурсных выступлений в этой номинации были высоки.

По итогам состязаний победители и призеры награждены почетными грамотами Самарской областной организации Общероссийского Профсоюза образования и профсоюзными денежными премиями. Все участники областного финала конкурса рекомендованы оргкомитетом и жюри к участию во Всероссийском конкурсе, который состоится в мае 2025 года в Уфе.