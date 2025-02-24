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Общество

"Серебряный Лучник — Самара" назвал лучшие проекты года

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подведены итоги регионального этапа премии "Серебряный Лучник". Названы пятнадцать лучших проектов в области коммуникаций за 2024 год.

Фото: предоставлено автором

За 15 лет жизни премии "Серебряный Лучник — Самара" в ней приняли участие более 700 проектов, свыше 4 500 авторов и авторских коллективов. 2024-й стал для регионального этапа рекордным по числу заявок — в копилку самарского "Лучника" добавлен 61 проект. Наибольшее количество работ было представлено в номинациях "Культурно-просветительские проекты", "Продвижение государственных и общественных программ", "Лучший студенческий проект", "Земля открытий".

Открывая церемонию награждения победителей, директор специальных проектов Национальной премии "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк отметила: "Самарская область снова порадовала и активностью авторов, и высоким качеством их проектов. Особенно приятно, что номинация "Земля открытий" сразу вошла в топ по числу заявленных работ. Теперь участники премии могут рассказывать на языке современных медиа о том, как прекрасна наша страна и наши люди!"

В рамках церемонии были награждены авторы 15 лучших работ. "В этом году изменилась система оценки проектов национальной премии, в отдельных номинациях разрыв в оценках оказался незначительным, счет шел на сотые доли! Поэтому решили отметить не только победителей, но и призеров — авторов проектов, максимально близких к лидерским результатам", — сообщила исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.

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Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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