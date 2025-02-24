В Самарской областной больнице прошла интерактивная выставка военных атрибутов для юных пациентов

Ко Дню Защитника Отечества в педиатрическом корпусе Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина ветераны специальной военной операции и представители казачества организовали интерактивную выставку военных атрибутов для юных пациентов. Дети смогли не только увидеть, но и примерить элементы военной экипировки, а также узнать больше о службе и истории своей страны.
Этот визит стал важным событием для ребят, находящихся на лечении. Встреча с ветеранами и казаками помогла им отвлечься от больничных будней, получить новые впечатления.
"Сегодня мы привезли немного колорита, чтобы показать ребятам, как выглядит казачья культура. Особенно это важно в больнице, где дети с различными заболеваниями проходят лечение. Мы надеемся, что наше выступление помогло им отвлечься", — отметил атаман, сотник ХКО ВВКО "Хутор Свято–Никольский" Дмитрий Ковбота.
В ходе встречи юные пациенты активно задавали вопросы гостям, интересовались бытом в условиях спецоперации и трудностями, с которыми сталкиваются военные. Ветераны и представители казачества делились своими историями, подчеркивая важность патриотизма и любви к Родине.
"Мы ездим по школам с уроками мужества и привозим небольшую выставку трофеев, связанных с СВО. Я считаю, что важно донести до молодежи, что в трудную минуту нужно помогать своей стране. В первую очередь им необходимо получить образование и профессию. Кто-то станет военным, кто-то врачом или учителем. Мы все должны внести свой вклад в развитие страны. Думаю, в преддверии Дня защитника Отечества это особенно актуально", — отметил представитель некоммерческой организации "Помощь инвалидам и участникам боевых действий СВО" Сергей Петров.
Подобные мероприятия не только помогают детям справляться с трудностями, но и воспитывают в них чувство патриотизма, уважение к истории и традициям своей страны.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????