В Самарской областной больнице прошла интерактивная выставка военных атрибутов для юных пациентов

Ко Дню Защитника Отечества в педиатрическом корпусе Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина ветераны специальной военной операции и представители казачества организовали интерактивную выставку военных атрибутов для юных пациентов. Дети смогли не только увидеть, но и примерить элементы военной экипировки, а также узнать больше о службе и истории своей страны.

Этот визит стал важным событием для ребят, находящихся на лечении. Встреча с ветеранами и казаками помогла им отвлечься от больничных будней, получить новые впечатления.

"Сегодня мы привезли немного колорита, чтобы показать ребятам, как выглядит казачья культура. Особенно это важно в больнице, где дети с различными заболеваниями проходят лечение. Мы надеемся, что наше выступление помогло им отвлечься", — отметил атаман, сотник ХКО ВВКО "Хутор Свято–Никольский" Дмитрий Ковбота.

В ходе встречи юные пациенты активно задавали вопросы гостям, интересовались бытом в условиях спецоперации и трудностями, с которыми сталкиваются военные. Ветераны и представители казачества делились своими историями, подчеркивая важность патриотизма и любви к Родине.

"Мы ездим по школам с уроками мужества и привозим небольшую выставку трофеев, связанных с СВО. Я считаю, что важно донести до молодежи, что в трудную минуту нужно помогать своей стране. В первую очередь им необходимо получить образование и профессию. Кто-то станет военным, кто-то врачом или учителем. Мы все должны внести свой вклад в развитие страны. Думаю, в преддверии Дня защитника Отечества это особенно актуально", — отметил представитель некоммерческой организации "Помощь инвалидам и участникам боевых действий СВО" Сергей Петров.

Подобные мероприятия не только помогают детям справляться с трудностями, но и воспитывают в них чувство патриотизма, уважение к истории и традициям своей страны.