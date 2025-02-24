62% отечественных водителей выбирают авто по наличию в нём современных технологий

Автомобильные технологии во всем мире развиваются стремительными темпами: сложно найти на рынке новую модель, в которую не интегрированы системы помощи водителю, ассистенты безопасности или мультимедийные фичи. Насколько быстро водители воспринимают предлагаемые автопроизводителями нововведения всерьёз и какие разработки считают наиболее перспективными, рассказали участники совместного исследования от экосистемы Сбера для автолюбителей и медиахолдинга Rambler&Co. В опросе приняли участие свыше 55 тыс. человек.

62% опрошенных признали, что технологии играют значительную роль при выборе автомобиля. 17% респондентов назвали влияние небольшим, и лишь для 21% отечественных респондентов инновации вообще не являются важным критерием выбора.

В то же время более половины опрошенных (56%) заявили, что не готовы дополнительно платить за наличие современных технологий в авто и считают, что они должны входить в базовую стоимость машины. Из тех, кто всё же готов на траты в угоду повышения технологичности: 26% готовы вложить до 200 тыс. рублей, 12% — от 200 до 500 тыс. рублей, а 6% — от 500 тыс. рублей и выше в зависимости от степени полезности опций.

Самыми востребованными у россиян технологиями стали:

системы безопасности — их наличие принципиально важно для каждого пятого (20%) опрошенного;

парковочные системы с датчиками (15%), облегчающие маневрирование на узких парковочных местах;

встроенные навигационные системы и системы отображения информации (12%), которые позволяют следить за поездкой без использования дополнительных гаджетов;

круиз-контроль, сохраняющий заданную скорость на трассе, важнее других технологий для 11% респондентов;

системы помощи водителю (10%), например, системы удержания в полосе или предотвращения столкновений;

камеры кругового обзора (10%);

подключение смартфона к мультимедийной системе авто (7%).

Мнения оставшихся респондентов (15%) распределились между системами автономного вождения, дистанционного и голосового управления, встроенных мультимедийных возможностей для пассажиров и т. д.

Предпочтения отечественных автолюбителей максимально практичны: технические эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), в числе самых полезных и корректно работающих на российских дорогах технологий как раз называют систему контроля слепых зон, камеры заднего вида и кругового обзора, опцию автоматического экстренного торможения (AEB) и ассистента удержания в полосе.

В рамках исследования респондентов также спросили об отношении к самым быстроразвивающимся на международном рынке технологиям, а также перспективным проектам, которые пока не получили широкого распространения.

Наибольшая готовность к использованию отмечена опрошенными в отношении гибридных авто — в покупке с подобным типом привода заинтересованы 17% водителей (но при этом готовность приобрести электромобиль выразили только 7%). Ещё 15% эта технология очень интересна, но они не готовы рассматривать её для себя из-за высокой цены или недостатка подходящих предложений.

Интерес также наблюдается к технологиям удалённого управления автомобилем через мобильное приложение. 15% респондентов хотели бы иметь такую опцию в своем автомобиле, а 23% проявляют к ней интерес, но пока опасаются возможности несанкционированного доступа к машине через приложение.

Воспользоваться преимуществами беспилотных технологий здесь и сейчас готовы 11% респондентов. Еще 26% относятся к подобным разработкам позитивно, но опять же для личного использования хотят бóльших гарантий безопасности.

Самыми ожидаемыми перспективными технологиями россияне называют водородные (21%) и летающие авто (17%), системы распознавания водителей (Face ID) и дисплеи дополненной реальности с проекцией на лобовое стекло (по 12%). Только 35% опрошенных скептически относятся ко всем разрабатываемым ныне инновациям и не верят в их массовое внедрение в ближайшие годы.