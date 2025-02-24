62% отечественных водителей выбирают авто по наличию в нём современных технологий

Автомобильные технологии во всем мире развиваются стремительными темпами: сложно найти на рынке новую модель, в которую не интегрированы системы помощи водителю, ассистенты безопасности или мультимедийные фичи. Насколько быстро водители воспринимают предлагаемые автопроизводителями нововведения всерьёз и какие разработки считают наиболее перспективными, рассказали участники совместного исследования от экосистемы Сбера для автолюбителей и медиахолдинга Rambler&Co. В опросе приняли участие свыше 55 тыс. человек.
62% опрошенных признали, что технологии играют значительную роль при выборе автомобиля. 17% респондентов назвали влияние небольшим, и лишь для 21% отечественных респондентов инновации вообще не являются важным критерием выбора.
В то же время более половины опрошенных (56%) заявили, что не готовы дополнительно платить за наличие современных технологий в авто и считают, что они должны входить в базовую стоимость машины. Из тех, кто всё же готов на траты в угоду повышения технологичности: 26% готовы вложить до 200 тыс. рублей, 12% — от 200 до 500 тыс. рублей, а 6% — от 500 тыс. рублей и выше в зависимости от степени полезности опций.
Самыми востребованными у россиян технологиями стали:
- системы безопасности — их наличие принципиально важно для каждого пятого (20%) опрошенного;
- парковочные системы с датчиками (15%), облегчающие маневрирование на узких парковочных местах;
- встроенные навигационные системы и системы отображения информации (12%), которые позволяют следить за поездкой без использования дополнительных гаджетов;
- круиз-контроль, сохраняющий заданную скорость на трассе, важнее других технологий для 11% респондентов;
- системы помощи водителю (10%), например, системы удержания в полосе или предотвращения столкновений;
- камеры кругового обзора (10%);
- подключение смартфона к мультимедийной системе авто (7%).
Мнения оставшихся респондентов (15%) распределились между системами автономного вождения, дистанционного и голосового управления, встроенных мультимедийных возможностей для пассажиров и т. д.
Предпочтения отечественных автолюбителей максимально практичны: технические эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), в числе самых полезных и корректно работающих на российских дорогах технологий как раз называют систему контроля слепых зон, камеры заднего вида и кругового обзора, опцию автоматического экстренного торможения (AEB) и ассистента удержания в полосе.
В рамках исследования респондентов также спросили об отношении к самым быстроразвивающимся на международном рынке технологиям, а также перспективным проектам, которые пока не получили широкого распространения.
Наибольшая готовность к использованию отмечена опрошенными в отношении гибридных авто — в покупке с подобным типом привода заинтересованы 17% водителей (но при этом готовность приобрести электромобиль выразили только 7%). Ещё 15% эта технология очень интересна, но они не готовы рассматривать её для себя из-за высокой цены или недостатка подходящих предложений.
Интерес также наблюдается к технологиям удалённого управления автомобилем через мобильное приложение. 15% респондентов хотели бы иметь такую опцию в своем автомобиле, а 23% проявляют к ней интерес, но пока опасаются возможности несанкционированного доступа к машине через приложение.
Воспользоваться преимуществами беспилотных технологий здесь и сейчас готовы 11% респондентов. Еще 26% относятся к подобным разработкам позитивно, но опять же для личного использования хотят бóльших гарантий безопасности.
Самыми ожидаемыми перспективными технологиями россияне называют водородные (21%) и летающие авто (17%), системы распознавания водителей (Face ID) и дисплеи дополненной реальности с проекцией на лобовое стекло (по 12%). Только 35% опрошенных скептически относятся ко всем разрабатываемым ныне инновациям и не верят в их массовое внедрение в ближайшие годы.
Последние комментарии
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?