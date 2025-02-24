В Самаре сделают тротуар к детской поликлинике № 10

В Советском районе Самары отремонтируют дорогу и организуют тротуар к детской поликлинике № 10. Об этом заявил глава города Иван Носков.

"По дороге решение принято — ремонтировать будем. Тротуар тоже сделаем, увяжем его с газоном, от проезжей части отобьем ограждением. Но важно оставить по максимуму парковочные места. Все работы должны быть выполнены в 2025 г.", — уточнил мэр.

Иван Носков также отметил, что в ближайшее время жители должны выйти с инициативой благоустройства двора у поликлиники и близлежащих домов. Планируется также размещение детской площадки у поликлиники.