В Самаре сделают тротуар к детской поликлинике № 10

В Советском районе Самары отремонтируют дорогу и организуют тротуар к детской поликлинике № 10. Об этом заявил глава города Иван Носков.
"По дороге решение принято — ремонтировать будем. Тротуар тоже сделаем, увяжем его с газоном, от проезжей части отобьем ограждением. Но важно оставить по максимуму парковочные места. Все работы должны быть выполнены в 2025 г.", — уточнил мэр.
Иван Носков также отметил, что в ближайшее время жители должны выйти с инициативой благоустройства двора у поликлиники и близлежащих домов. Планируется также размещение детской площадки у поликлиники.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!