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Общество

Самарская область присоединилась к Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества"

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 февралдя в стране запущена Всероссийская акция "Код донора. Защитники Отечества". Она приурочена к Году защитника Отечества, объявленному президентом России Владимиром Путиным, и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Акция проводится для сохранения исторической памяти о подвиге участников донорского движения военных лет, продолжения традиций взаимопомощи, поддержки и солидарности, заложенных поколениями победителей через проведение объединяющих мероприятий, направленных на пополнение запасов крови.

Самарская Служба крови и донорское сообщество региона присоединились к старту масштабной акции, и уже накануне Дня защитника Отечества более 400 человек сдали кровь и ее компоненты в отделениях станции переливания в Самаре, Тольятти и Сызрани.

Каждый донор безвозмездно сдал стандартную дозу крови — 450 мл, общими усилиями пополнив региональный банк донорской крови почти на 200 л. Вся заготовленная кровь будет выдана в медицинские организации региона для переливания пациентам, в том числе участникам и ветеранам СВО, проходящим лечение на территории Самарской области.

"Каждый донор может с гордостью сказать, что защищает своих соотечественников. Мы благодарим всех участников донорского движения за бесценный вклад в спасение человеческих жизней", — отметил директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов.

В числе доноров кровь сдали и свыше 40 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Для большинства из них это не первый опыт, многие сдают кровь регулярно.

"Принимая участие в донорстве, мы хотим помочь людям. Главное предназначение сотрудника Росгвардии — это защищать тех, кто в этом нуждается. Важно, чтобы дух солидарности и взаимопомощи стал нормой для всех граждан", — рассказал заместитель начальника управления по экономике и тыловому обеспечению ФГКУ "УВО ВНГ России по Самарской области" подполковник полиции Дмитрий Кузнецов.

Инициатором Всероссийской акции стал Национальный фонд развития здравоохранения совместно с Координационным советом при Общественной палате Российской Федерации по донорству крови и костного мозга, Федеральным медико-биологическим агентством и Общероссийской общественной организацией "Российский Красный Крест".

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