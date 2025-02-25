Максим Соколов: для возвращения в Россию Renault должен будет возместить 112,5 млрд рублей

Президент компании АвтоВАЗа Максим Соколов назвал условие возвращения Renault в Россию. Об этом сообщает tass.ru.
По словам Соколова, французский автоконцерн Renault должен будет возместить инвестиции в размере минимум 112,5 млрд рублей - такие средства были вложены в развитие производства АвтоВАЗа во время отсутствия бывшего акционера.
Ранее Renault ежегодно направлял на обновление мощностей завода около 20-22 млрд рублей. Но после ухода акционера инвестпрограмма компании ежегодно увеличивалась: в 2023 г. она составила более 27,5 млрд руб., а в 2024 г. эта цифра приблизилась вплотную к 40 млрд рублей. В 2025 г. объем инвестиций составит минимум 45 млрд рублей.
"Они превосходят среднегодовые объемы инвестиций, сделанные в свое время предыдущим акционером Renault в начале 20-х годов. То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом, цена входа не будет равна цене выхода за один рубль", - сказал он.
Компания Renault ушла из России в 2022 г., все ее активы в стране перешли в госсобственность: акции завода "Рено Россия" были переданы городу Москве, доля Renault в АвтоВАЗе - институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу).
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы