Максим Соколов: для возвращения в Россию Renault должен будет возместить 112,5 млрд рублей

Президент компании АвтоВАЗа Максим Соколов назвал условие возвращения Renault в Россию. Об этом сообщает tass.ru.

По словам Соколова, французский автоконцерн Renault должен будет возместить инвестиции в размере минимум 112,5 млрд рублей - такие средства были вложены в развитие производства АвтоВАЗа во время отсутствия бывшего акционера.

Ранее Renault ежегодно направлял на обновление мощностей завода около 20-22 млрд рублей. Но после ухода акционера инвестпрограмма компании ежегодно увеличивалась: в 2023 г. она составила более 27,5 млрд руб., а в 2024 г. эта цифра приблизилась вплотную к 40 млрд рублей. В 2025 г. объем инвестиций составит минимум 45 млрд рублей.

"Они превосходят среднегодовые объемы инвестиций, сделанные в свое время предыдущим акционером Renault в начале 20-х годов. То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом, цена входа не будет равна цене выхода за один рубль", - сказал он.

Компания Renault ушла из России в 2022 г., все ее активы в стране перешли в госсобственность: акции завода "Рено Россия" были переданы городу Москве, доля Renault в АвтоВАЗе - институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу).