В Самаре вручили награды премии "Серебряный Лучник"

15 лучших проектов в области коммуникаций стали победителями и призерами премии "Серебряный Лучник — Самара". Церемония награждения и презентации проектов-победителей по итогам 2024 г. прошли на площадке главной студии ГТРК "Самара".
За годы жизни премии "Серебряный Лучник — Самара" в ней приняли участие более 700 проектов, свыше 4500 авторов и авторских коллективов. 2024 г. стал для регионального этапа национальной премии в области коммуникаций рекордным по числу заявок — в копилку самарского "Лучника" добавлен 61 проект. Наибольшее количество работ было представлено в номинациях "Культурно-просветительские проекты", "Продвижение государственных и общественных программ", "Лучший студенческий проект", "Земля открытий".
"Земля открытий" — новая номинация самарской премии. В 2024 г. Фестиваль геобрендов "Земля открытий" впервые подвел итоги на федеральном уровне, собрав 313 творческих команд из 45 регионов страны. Исполнительная дирекция самарского "Лучника" приняла решение ввести в перечень региональной премии новую номинацию, которая привлекла к участию авторов видео, рассказывающих о культуре, истории, природе, жителях нашего региона.
Надежда Явдолюк, директор Фестиваля геобрендов "Земля открытий", директор специальных проектов Национальной премии "Серебряный Лучник", открывая церемонию, отметила: "Самарская область снова порадовала и активностью авторов, и высоким качеством их проектов. Особенно приятно, что номинация "Земля открытий" сразу вошла в топ по числу заявленных работ. Теперь участники премии могут рассказывать на языке современных медиа о том, как прекрасна наша страна и наши люди!"
В рамках церемонии были награждены авторы 15 лучших работ. "В этом году изменилась система оценки проектов национальной премии и ее регионального этапа. Ранее проекты оценивались по 100-балльной шкале, теперь — по семибалльной. В отдельных номинациях разрыв в оценках проектов оказался незначительным, счет шел на сотые доли. Поэтому приняли решение отметить не только победителей, но и призеров — авторов проектов, максимально близких к лидерским результатам", — прокомментировала Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии в "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".
Так произошло и в самой доброй номинации — "Благотворительность". Анастасия Беленкова, эксперт премии, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области, наградила авторов двух проектов: "Телестудия "МоЕжТв" и "Конкурс "Обычные истории".
"Коммуникационные стратегии в рамках некоммерческих инициатив вызывают интерес общества к темам, которые в нашей повседневной жизни часто остаются за кадром. "Лучник" в целом задает высокую планку, и можно уверенно говорить, что все представленные на конкурс социально ориентированные проекты существенно влияют на жизнь людей. В этом их миссия и смысл, который перекликается с задачами НСКВ — способствовать достижению национальных целей развития РФ, улучшению качества жизни общества", — отметила Анастасия Беленкова.
"Сила "Лучника" в том, что он аккумулирует множество полезных идей, рассказывает о проектах, позитивно влияющих на жизнь в регионе. Поэтому всегда с большим интересом изучаю проекты и слушаю презентации победителей. Для НСКВ это ценный источник информации о том, что происходит в Самарской области, а среди участников премии мы находим новых единомышленников", — отметила Анастасия Беленкова.
Посмотреть видеозапись церемонии можно на канале "Самара 24" 1 марта, в 9:00 и 21:00, а также на сайте ГТРК "Самара" и в группе телерадиокомпании в ВК.
Исполнительная дирекция премии "Серебряный Лучник — Самара" — агентство коммуникаций "ПРАТОН". Партнер церемонии — НСКВ в Самарской области. Информационные партнеры — ГТРК "Самара", Самарское областное вещательное агентство, информационный портал "Волга Ньюс", "КоммерсантЪ-Волга", "Аргументы и Факты".
Проекты — победители и призеры премии "Серебряный Лучник — Самара" по итогам 2024 года.
Номинация "Культурно-просветительские проекты"
• Победитель — "Когда заводы были большими", СРОО "За информационное общество";
• Призер — "Наука объединяет: "Открытая лабораторная" в Самарской области", Самарский государственный технический университет;
• Призер — "Отцы Космоса", АНО "Совет отцов Самарской области".
Номинация "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа"
• Победитель — "Информационное сопровождение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии-2024" ПАО "Транснефть", АО "Транснефть — Приволга";
• Призер — "Династии Тольяттиазота", АО "Тольяттиазот".
Номинация "Благотворительность"
• Победитель — "Телестудия для воспитанников детских домов "МоЕжТв", Благотворительный фонд "Радость";
• Призер — "Конкурс "Обычные истории", Благотворительный фонд "Хорошие истории".
Номинация "Корпоративные коммуникации"
Победитель — "Коммуникационная стратегия ГТРК "Самара": "Будущее — это мы", ГТРК "Самара".
Номинация "Маркетинговые коммуникации"
Победитель — "ЗИМфест. Наследие модернизма", девелоперская компания "Альянс — Менеджмент".
Номинация "Продвижение государственных и общественных программ"
Победитель — "Профориентационные экскурсии на заводы H& N — универсальный формат знакомства c профессиями и компанией", АО "ЭЙЧ ЭНД ЭН".
Номинация "Развитие и продвижение территорий"
Победитель — "Самарские Шлетуны", авторы проекта — Дмитрий и Мария Храмовы, Елена Загороднева, Денис Либстер.
Номинация "Продвижение технологий будущего"
Победитель — "ЦИФРА", ООО "Медиасервис", Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
Номинация "Земля открытий"
Победитель — фильмы "Человек света", "Филиппыч: магия и мистика личности Альфреда фон Вакано", "Война и мир", "Особый взгляд", ГТРК "Самара".
Номинация "Лучший студенческий проект"
• Победитель — "Луч добра", студенты ПГУТИ Анна Абрашкина и Ирина Баранова;
• Призер — "Большая самарская тропа. Нам по пути!", команда SamPR.
Последние комментарии
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?