В Самаре вручили награды премии "Серебряный Лучник"

15 лучших проектов в области коммуникаций стали победителями и призерами премии "Серебряный Лучник — Самара". Церемония награждения и презентации проектов-победителей по итогам 2024 г. прошли на площадке главной студии ГТРК "Самара".

За годы жизни премии "Серебряный Лучник — Самара" в ней приняли участие более 700 проектов, свыше 4500 авторов и авторских коллективов. 2024 г. стал для регионального этапа национальной премии в области коммуникаций рекордным по числу заявок — в копилку самарского "Лучника" добавлен 61 проект. Наибольшее количество работ было представлено в номинациях "Культурно-просветительские проекты", "Продвижение государственных и общественных программ", "Лучший студенческий проект", "Земля открытий".

"Земля открытий" — новая номинация самарской премии. В 2024 г. Фестиваль геобрендов "Земля открытий" впервые подвел итоги на федеральном уровне, собрав 313 творческих команд из 45 регионов страны. Исполнительная дирекция самарского "Лучника" приняла решение ввести в перечень региональной премии новую номинацию, которая привлекла к участию авторов видео, рассказывающих о культуре, истории, природе, жителях нашего региона.

Надежда Явдолюк, директор Фестиваля геобрендов "Земля открытий", директор специальных проектов Национальной премии "Серебряный Лучник", открывая церемонию, отметила: "Самарская область снова порадовала и активностью авторов, и высоким качеством их проектов. Особенно приятно, что номинация "Земля открытий" сразу вошла в топ по числу заявленных работ. Теперь участники премии могут рассказывать на языке современных медиа о том, как прекрасна наша страна и наши люди!"

В рамках церемонии были награждены авторы 15 лучших работ. "В этом году изменилась система оценки проектов национальной премии и ее регионального этапа. Ранее проекты оценивались по 100-балльной шкале, теперь — по семибалльной. В отдельных номинациях разрыв в оценках проектов оказался незначительным, счет шел на сотые доли. Поэтому приняли решение отметить не только победителей, но и призеров — авторов проектов, максимально близких к лидерским результатам", — прокомментировала Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии в "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".

Так произошло и в самой доброй номинации — "Благотворительность". Анастасия Беленкова, эксперт премии, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области, наградила авторов двух проектов: "Телестудия "МоЕжТв" и "Конкурс "Обычные истории".

"Коммуникационные стратегии в рамках некоммерческих инициатив вызывают интерес общества к темам, которые в нашей повседневной жизни часто остаются за кадром. "Лучник" в целом задает высокую планку, и можно уверенно говорить, что все представленные на конкурс социально ориентированные проекты существенно влияют на жизнь людей. В этом их миссия и смысл, который перекликается с задачами НСКВ — способствовать достижению национальных целей развития РФ, улучшению качества жизни общества", — отметила Анастасия Беленкова.

"Сила "Лучника" в том, что он аккумулирует множество полезных идей, рассказывает о проектах, позитивно влияющих на жизнь в регионе. Поэтому всегда с большим интересом изучаю проекты и слушаю презентации победителей. Для НСКВ это ценный источник информации о том, что происходит в Самарской области, а среди участников премии мы находим новых единомышленников", — отметила Анастасия Беленкова.

Посмотреть видеозапись церемонии можно на канале "Самара 24" 1 марта, в 9:00 и 21:00, а также на сайте ГТРК "Самара" и в группе телерадиокомпании в ВК.

Исполнительная дирекция премии "Серебряный Лучник — Самара" — агентство коммуникаций "ПРАТОН". Партнер церемонии — НСКВ в Самарской области. Информационные партнеры — ГТРК "Самара", Самарское областное вещательное агентство, информационный портал "Волга Ньюс", "КоммерсантЪ-Волга", "Аргументы и Факты".

Проекты — победители и призеры премии "Серебряный Лучник — Самара" по итогам 2024 года.

Номинация "Культурно-просветительские проекты"

• Победитель — "Когда заводы были большими", СРОО "За информационное общество";

• Призер — "Наука объединяет: "Открытая лабораторная" в Самарской области", Самарский государственный технический университет;

• Призер — "Отцы Космоса", АНО "Совет отцов Самарской области".

Номинация "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа"

• Победитель — "Информационное сопровождение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии-2024" ПАО "Транснефть", АО "Транснефть — Приволга";

• Призер — "Династии Тольяттиазота", АО "Тольяттиазот".

Номинация "Благотворительность"

• Победитель — "Телестудия для воспитанников детских домов "МоЕжТв", Благотворительный фонд "Радость";

• Призер — "Конкурс "Обычные истории", Благотворительный фонд "Хорошие истории".

Номинация "Корпоративные коммуникации"

Победитель — "Коммуникационная стратегия ГТРК "Самара": "Будущее — это мы", ГТРК "Самара".



Номинация "Маркетинговые коммуникации"

Победитель — "ЗИМфест. Наследие модернизма", девелоперская компания "Альянс — Менеджмент".

Номинация "Продвижение государственных и общественных программ"

Победитель — "Профориентационные экскурсии на заводы H& N — универсальный формат знакомства c профессиями и компанией", АО "ЭЙЧ ЭНД ЭН".

Номинация "Развитие и продвижение территорий"

Победитель — "Самарские Шлетуны", авторы проекта — Дмитрий и Мария Храмовы, Елена Загороднева, Денис Либстер.

Номинация "Продвижение технологий будущего"

Победитель — "ЦИФРА", ООО "Медиасервис", Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

Номинация "Земля открытий"

Победитель — фильмы "Человек света", "Филиппыч: магия и мистика личности Альфреда фон Вакано", "Война и мир", "Особый взгляд", ГТРК "Самара".

Номинация "Лучший студенческий проект"

• Победитель — "Луч добра", студенты ПГУТИ Анна Абрашкина и Ирина Баранова;

• Призер — "Большая самарская тропа. Нам по пути!", команда SamPR.