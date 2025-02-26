Самарская область вошла в число регионов-лидеров по числу заявок на конкурс "Создай Наше"

Самарские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили дроны-камикадзе, востребованные на передовой СВО.

Самарские изобретатели, при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта, разработали практичный и бюджетный дрон-камикадзе "Буревестник", который уже помогает нашим военнослужащим на передовой. В производстве изделия используется много отечественных комплектующих, разработчики стремятся к полной локализации производства.

"Идея в том, чтобы наш дрон состоял полностью из российских комплектующих, рамы, пропеллеры и АКБ уже полностью наши. Сейчас ведем переговоры насчет закупки отечественных моторов, полетных контроллеров и приемников управления. Мы стремимся в технологическому суверенитету, чтобы стать полностью независимыми от иностранных поставок", — рассказал представитель компании-производителя дрона Сергей.

"Буревестник" способен нести до 3,5 кг полезной нагрузки, с таким грузом дрон преодолевает до 12 километров. Производители стараются постоянно модернизировать изделие под постоянно меняющиеся требования боевых действий.

"На данный момент дрон Буревестник это максимально простой и эффективный коптер, позволяющий производить необходимую для военнослужащих работу на фронте. Но мы ежедневно производим разработку дополнительных инновационных систем. В частности, сейчас работаем над системой захвата цели, она позволит донаводить изделие непосредственно на цель в автоматическом режиме, чтобы дрон не могли сбить вражеские системы РЭБ, это сэкономит еще больше жизней наших солдат", — отметил руководитель производства дрона Роман.

В ближайший месяц на передовую отправится очередная партия "Буревестников", в размере 1 тыс. штук, они позволят нашим военным эффективнее выполнять боевые задачи и беречь свои жизни.

"Мы считаем, что один дрон равен одной спасенной жизни нашего солдата. Нашей задачей является обеспечить наших бойцов всем необходимым, для выполнения их ратного долга, а также развивать технологический суверенитет, чтобы мы, наконец, перестали зависеть от иностранных поставок, развивали свое производство, создавали рабочие места и это все на пользу нашей Родины", — заключил руководитель производства дрона "Буревестник" Роман.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.