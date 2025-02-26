Самарская область вошла в число регионов-лидеров по числу заявок на конкурс "Создай Наше"

Самарские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили дроны-камикадзе, востребованные на передовой СВО.
Самарские изобретатели, при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта, разработали практичный и бюджетный дрон-камикадзе "Буревестник", который уже помогает нашим военнослужащим на передовой. В производстве изделия используется много отечественных комплектующих, разработчики стремятся к полной локализации производства.
"Идея в том, чтобы наш дрон состоял полностью из российских комплектующих, рамы, пропеллеры и АКБ уже полностью наши. Сейчас ведем переговоры насчет закупки отечественных моторов, полетных контроллеров и приемников управления. Мы стремимся в технологическому суверенитету, чтобы стать полностью независимыми от иностранных поставок", — рассказал представитель компании-производителя дрона Сергей.
"Буревестник" способен нести до 3,5 кг полезной нагрузки, с таким грузом дрон преодолевает до 12 километров. Производители стараются постоянно модернизировать изделие под постоянно меняющиеся требования боевых действий.
"На данный момент дрон Буревестник это максимально простой и эффективный коптер, позволяющий производить необходимую для военнослужащих работу на фронте. Но мы ежедневно производим разработку дополнительных инновационных систем. В частности, сейчас работаем над системой захвата цели, она позволит донаводить изделие непосредственно на цель в автоматическом режиме, чтобы дрон не могли сбить вражеские системы РЭБ, это сэкономит еще больше жизней наших солдат", — отметил руководитель производства дрона Роман.
В ближайший месяц на передовую отправится очередная партия "Буревестников", в размере 1 тыс. штук, они позволят нашим военным эффективнее выполнять боевые задачи и беречь свои жизни.
"Мы считаем, что один дрон равен одной спасенной жизни нашего солдата. Нашей задачей является обеспечить наших бойцов всем необходимым, для выполнения их ратного долга, а также развивать технологический суверенитет, чтобы мы, наконец, перестали зависеть от иностранных поставок, развивали свое производство, создавали рабочие места и это все на пользу нашей Родины", — заключил руководитель производства дрона "Буревестник" Роман.
Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????