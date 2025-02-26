В Самаре наградили финалистов акции "Мужчина года"

В среду, 26 февраля, во Дворце культуры железнодорожников им. Пушкина состоялся финал ежегодной областной акции "Мужчина Самарской области 2024 года". Мероприятие прошло по инициативе регионального отделения Союза женщин России, Федерации профсоюзов Самарской области при поддержке правительства региона.

В этом году акция проводилась уже в 9-й раз. На ней традиционно чествовали мужчин, добившихся значительных успехов в профессиональной и общественной деятельности, а также внесших вклад в развитие Самарской области. В финале участвовали 45 номинантов, победители были выбраны в шести категориях. Все участники получили памятные награды и подарки от Союза женщин Самарской области.

Награждение в номинации "Глава семьи" провела Елена Сазонова, депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя Союза женщин Самарской области. В категории "Специалист отрасли" награды вручала Наталья Носова, заслуженный артист Самарской области, исполнительный директор театра "Самарская площадь". В номинации "Мужчина — Общественный деятель" награды представила Светлана Полдамасова, член Общественной палаты Самарской области, директор благотворительного фонда "Радость".

В категориях "Профсоюзный лидер" и "Благотворитель" награждение провела Наталья Идиятуллина, заместитель председателя Федерации профсоюзов Самарской области, председатель Союза женщин Самарской области. В номинации "Руководитель" награды вручала Ольга Гальцова, советник губернатора Самарской области по социальной политике.

Особое внимание уделили номинации "Герои живут рядом", где чествовали участников СВО и мужчин, помогающих военнослужащим. Награды в этой категории вручала Оксана Пушкина, социальный координатор госфонда "Защитники Отечества", депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

Завершая мероприятие, Наталья Идиятуллина поздравила всех участников: "Сегодняшняя акция собрала лучших общественных деятелей и специалистов в разных сферах. Наши мужчины — сила, поддержка и опора нашего региона. Вы все заслуживаете особого почёта, уважения и внимания. С уважением благодарим всех, кто мужественно охраняет рубежи и безопасность нашей страны. Мы гордимся вами и вашей самоотверженностью. Пусть каждый новый день приносит вам уверенность в том, что вы защищаете не просто землю, но и будущее наших семей, детей и страны. Желаю вам удачи, новых достижений и вдохновения на пути к победам!".