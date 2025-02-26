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Экология Общество

Образовательные учреждения региона присоединились к информационно-просветительской кампании РЭО

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала февраля Российский экологический оператор (ППК "РЭО") проводит информационно-просветительскую кампанию, направленную на повышение экологической культуры. Образовательные учреждения Самарской области присоединились к акции. В рамках учебного процесса для обучающихся пройдут уроки по экологической культуре и этике, с привлечением материалов, созданных Российским экологическим оператором.

Напомним, нацпроект "Экологическое благополучие" развивает инфраструктуру для сортировки и переработки отходов. По нацпроекту в России создается экономика замкнутого цикла, где отходы превращаются в ресурсы. К 2030 г. планируется сортировать все твердые коммунальные отходы, а не менее четверти из них перерабатывать во вторсырье.

На официальном сайте ППК "РЭО" созданы тематические разделы, посвященные популяризации раздельного сбора и осознанного потребления:

  • медиабанк ППК "РЭО", который содержит более 1000 единиц цифрового контента (фото, социальное видео, графика, текст) для популяризации ключевых направлений деятельности в сфере твердых коммунальных отходов и формирования экологической культуры;
  • образовательная платформа "Зеленая школа" видео-уроки, задания и тексты о системе сбора отходов в России, сортировке и переработке, опасных отходах, мировом опыте в сфере ТКО и экологической ответственности человека;
  • образовательная платформа "Зеленый курс" видеокурс на тему ТКО для работников отрасли, госслужащих и студентов профильных программ вузов;
  • интерактивный курс "Дневник эковолонтера" из 12 уроков для учеников старших классов, студентов и желающих погрузиться в тему добровольчества. Количество просмотров курса на сайте — 27 000 человек;
  • мультфильмы Всероссийского образовательного онлайн-проекта "Помощники Земли".

Создатели контента, отмечают, что материалы могут быть полезными и интересными не только для школьников и студентов, но также работникам отраслевых организаций и всем, кто неравнодушен к вопросам экологии.

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