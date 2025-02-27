Солисты театра оперы и балета и филармонии выступят в Самарской кирхе

В понедельник, 3 марта, в 18:30 в Самарской кирхе состоится концерт вокальной и камерной музыки "Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи" (6+).
В концерте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича и Самарской государственной филармонии. Среди них — заслуженный артист России, народный артист Самарской области, лауреат губернской премии "Самарская театральная муза" Андрей Антонов (бас), заслуженная артистка Самарской области, лауреат губернской премии "Самарская театральная муза" Татьяна Гайворонская (сопрано), Иван Волков (тенор), лауреат губернской премии "Самарская театральная муза" Юлия Маркова (меццо-сопрано), Анна Карпова (орган), Анна Лазанчина (флейта).
В программе прозвучат произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Г.Перселла, А.Кальдара, А.Вивальди, В. А. Моцарта. Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????