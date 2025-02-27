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Общество

Солисты театра оперы и балета и филармонии выступят в Самарской кирхе

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 марта, в 18:30 в Самарской кирхе состоится концерт вокальной и камерной музыки "Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи" (6+).

В концерте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича и Самарской государственной филармонии. Среди них — заслуженный артист России, народный артист Самарской области, лауреат губернской премии "Самарская театральная муза" Андрей Антонов (бас), заслуженная артистка Самарской области, лауреат губернской премии "Самарская театральная муза" Татьяна Гайворонская (сопрано), Иван Волков (тенор), лауреат губернской премии "Самарская театральная муза" Юлия Маркова (меццо-сопрано), Анна Карпова (орган), Анна Лазанчина (флейта).

В программе прозвучат произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Г.Перселла, А.Кальдара, А.Вивальди, В. А. Моцарта. Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).

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