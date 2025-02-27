Энергетики Новокуйбышевских тепловых сетей выявляли 74 незаконных объекта в охранных зонах коммуникаций

Специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей (Самарский филиал "Т Плюс") выявили 74 незаконно размещённых объекта в охранных зонах коммуникаций за последние пять лет. Каждое второе нарушение было устранено благодаря совместной работе с администрацией города и собственниками построек и сооружений.
Охранные зоны представляют собой участки земли шириной 3 метра с каждой стороны от трубопровода или другой конструкции тепловой сети, где действуют особые правила и ограничения. В частности, на этой территории не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение детских площадок, проездов, автостоянок и других объектов.
На сегодняшний день в Новокуйбышевске остаётся 38 объектов-нарушителей. Теплоэнергетики вместе с представителями администрации рассматривают возможность переноса данных конструкций на безопасные территории.
"Наши специалисты ведут постоянный мониторинг теплосетевого имущества на предмет появления незаконных построек в их охранных зонах. Так, в прошлом году было демонтировано 13 детских и спортивных площадок, угрожающих жизни и здоровью горожан. Работа по оставшимся фактам продолжается", — отметил технический директор — главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!