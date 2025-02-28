ТПП Самарской области рассказала о возможностях трудоустройства и развития предпринимательства для участников СВО

В конференц-зале парка-отеля "Васильевский" прошло совместное мероприятие Торгово-промышленной палаты Самарской области и Самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества", главной целью которого стала помощь участникам специальной военной операции и членам их семей в вопросах дальнейшего трудоустройства и организации своего дела.
Президент ТПП Самарской области Валерий Фомичев подчеркнул открытость палаты к помощи бойцам во взаимодействии с органами власти и конкретными работодателями, призвал обращаться со своими вопросами в Торгово-промышленную палату Самарской области.
На встречу были приглашены защитники, по инициативе руководства парка-отеля "Васильевский" бесплатно отдыхающие вместе с семьями в комфортабельных номерах парка-отеля.
На мероприятии представители министерства экономического развития, министерства сельского хозяйства и продовольствия, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассказали о возможностях получения грантов и субсидий на развитие агробизнеса, других мер господдержки открытия и развития собственного бизнеса, трендах рынка труда в регионе и государственных мерах содействия участникам СВО и членам их семей в трудоустройстве, профориентации и профессиональной переподготовке.
Специалисты Центра занятости населения Самары в ходе мероприятия подбирали для участников актуальные вакансии.
Психолог, доцент Центра развития образования Самары познакомила с конкретными способами справляться со стрессом и достигать поставленные цели.
Как отметила руководитель Самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова, сегодня общество объединено стремлением помочь защитникам достичь успешного и обеспеченного будущего для своих семей, важно знать и пользоваться теми широкими возможностями, которые предоставляются государством.
ТПП Самарской области выражает благодарность парк-отелю "Васильевский" за возможность провести встречу, по-настоящему нужную для героев, которые возвращаются к мирной жизни.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????