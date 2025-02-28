ТПП Самарской области рассказала о возможностях трудоустройства и развития предпринимательства для участников СВО

В конференц-зале парка-отеля "Васильевский" прошло совместное мероприятие Торгово-промышленной палаты Самарской области и Самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества", главной целью которого стала помощь участникам специальной военной операции и членам их семей в вопросах дальнейшего трудоустройства и организации своего дела.

Президент ТПП Самарской области Валерий Фомичев подчеркнул открытость палаты к помощи бойцам во взаимодействии с органами власти и конкретными работодателями, призвал обращаться со своими вопросами в Торгово-промышленную палату Самарской области.

На встречу были приглашены защитники, по инициативе руководства парка-отеля "Васильевский" бесплатно отдыхающие вместе с семьями в комфортабельных номерах парка-отеля.

На мероприятии представители министерства экономического развития, министерства сельского хозяйства и продовольствия, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассказали о возможностях получения грантов и субсидий на развитие агробизнеса, других мер господдержки открытия и развития собственного бизнеса, трендах рынка труда в регионе и государственных мерах содействия участникам СВО и членам их семей в трудоустройстве, профориентации и профессиональной переподготовке.

Специалисты Центра занятости населения Самары в ходе мероприятия подбирали для участников актуальные вакансии.

Психолог, доцент Центра развития образования Самары познакомила с конкретными способами справляться со стрессом и достигать поставленные цели.

Как отметила руководитель Самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова, сегодня общество объединено стремлением помочь защитникам достичь успешного и обеспеченного будущего для своих семей, важно знать и пользоваться теми широкими возможностями, которые предоставляются государством.

ТПП Самарской области выражает благодарность парк-отелю "Васильевский" за возможность провести встречу, по-настоящему нужную для героев, которые возвращаются к мирной жизни.