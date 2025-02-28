В Нефтегорском районе объединяют два поселения — Бариновку и Утевку

В Нефтегорском районе Самарской области готовится объединение двух поселений — Бариновки и Утевки, с установлением общих границ вновь образованного поселения Утевка. Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании Самарской губернской думы в пятницу, 28 февраля. Поправки к законопроекту принимаются до 7 марта.
Инициатива о присоединении небольшой по численности Бариновки (на территории поселения проживает 856 человек) к более крупной Утёвке, население которой составляет 6050 человек, поступила от главы Бариновки Елены Курбановой и было поддержано комитетом по местному самоуправлению губернской думы.
По действующему законодательству, границы поселения устанавливаются исходя из пешеходной доступности входящих в его состав населенных пунктов. Так, расстояние между селом Бариновка и административным центром — селом Утевка, составляет по федеральной трассе М5 14 км, по прямой — 8 км.
В пояснительной записке к проекту говорится, что объединение поселений приведет к сокращению расходов на содержание администрации Бариновки и будет способствовать более гармоничному развитию территории объединяемых населенных пунктов.
Численность Бариновки за последние годы снизилась: от 902 до 856 человек. В поселке практически отсутствуют налоговые и иные поступления в доходную часть бюджета, остро стоит проблема дефицита квалифицированных кадров. В то же время Утевка является крупным селом с развитой инфраструктурой, действующими сельскохозяйственными производствами, туристическим потенциалом, и объединение пойдет только на пользу более малому соседу.
При этом только подготовка землеустроительной документации и внесение новых сведений в Росрееестр потребует расходов в сумме около 1,6 млн руб., которые предполагается осуществить за счет бюджета той же Бариновки.
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Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????