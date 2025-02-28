В Нефтегорском районе объединяют два поселения — Бариновку и Утевку

В Нефтегорском районе Самарской области готовится объединение двух поселений — Бариновки и Утевки, с установлением общих границ вновь образованного поселения Утевка. Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании Самарской губернской думы в пятницу, 28 февраля. Поправки к законопроекту принимаются до 7 марта.

Инициатива о присоединении небольшой по численности Бариновки (на территории поселения проживает 856 человек) к более крупной Утёвке, население которой составляет 6050 человек, поступила от главы Бариновки Елены Курбановой и было поддержано комитетом по местному самоуправлению губернской думы.

По действующему законодательству, границы поселения устанавливаются исходя из пешеходной доступности входящих в его состав населенных пунктов. Так, расстояние между селом Бариновка и административным центром — селом Утевка, составляет по федеральной трассе М5 14 км, по прямой — 8 км.

В пояснительной записке к проекту говорится, что объединение поселений приведет к сокращению расходов на содержание администрации Бариновки и будет способствовать более гармоничному развитию территории объединяемых населенных пунктов.

Численность Бариновки за последние годы снизилась: от 902 до 856 человек. В поселке практически отсутствуют налоговые и иные поступления в доходную часть бюджета, остро стоит проблема дефицита квалифицированных кадров. В то же время Утевка является крупным селом с развитой инфраструктурой, действующими сельскохозяйственными производствами, туристическим потенциалом, и объединение пойдет только на пользу более малому соседу.

При этом только подготовка землеустроительной документации и внесение новых сведений в Росрееестр потребует расходов в сумме около 1,6 млн руб., которые предполагается осуществить за счет бюджета той же Бариновки.