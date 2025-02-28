Поддержка ДНР: Самарская область укрепляет социальную инфраструктуру

Министр строительства Самарской области Александр Фомин побывал в Донецкой Народной Республике и проверил ход восстановительных работ.
В 2022 г. региональное правительство заключило Соглашение о сотрудничестве с администрацией города Снежное. В настоящее время подшефному городу оказывается всесторонняя поддержка: восстанавливается инфраструктура, направляется гуманитарная помощь.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал большую работу, проводимую командой правительства Самарской области во взаимодействии с руководством ДНР: "Комплекс мероприятий, который уже реализован, позволяет с уверенностью сказать, что база у нас есть, но мы нацелены на то, чтобы развивать, масштабировать, улучшать".
В ходе поездки Александр Фомин осмотрел объекты, оценил темпы и качество строительства, обсудил ключевые вопросы с подрядными организациями. Также выделил ряд задач, которые требуют дополнительного внимания.
"Работа ведется масштабная, но есть замечания к подрядчикам. Качество, сроки и соблюдение всех обязательств — это приоритет. Все выявленные проблемы должны быть устранены. Задач много. Восстановление — это не только про здания и дороги. Это про людей, их комфорт и уверенность в завтрашнем дне. Мы будем и дальше работать, чтобы вернуть мирную, спокойную жизнь в ДНР", — подчеркнул Александр Фомин.
В 2024 г. Самарской областью в Снежном выполнены ремонтные работы на 83 объектах. Среди них учебные заведения, объекты культуры и здравоохранения, многоквартирные дома. Работы ведутся на объектах тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонтируются дороги. В 2025 г. Самарской областью включено в планы выполнение работ на более 50 объектах города Снежное.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????