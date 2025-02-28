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Общество

На ярмарке "Город мастеров" ремесленники проведут для горожан около 40 мастер-классов

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 марта, с 11:00 до 17:00, на площади им. Куйбышева будет работать ярмарка "Город мастеров" в рамках тематического комплекса "Масленица".

Подарком от мастеров жителям города станут разнообразные мастер-классы по созданию праздничных сувениров и подарков. Участие в ознакомительных занятиях — бесплатное. 

Мастера народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства Самарской области поделятся с горожанами своими знаниями и навыками. Гости праздника смогут сделать и забрать себе на память народных кукол "Масленица", "Мартеничка", кукол "Веснянка", "Колокольчик", "Хороводница", а также самые разнообразные подарки, например, текстильных самарских котов и многое другое. Мастера уже создают необходимые заготовки, запасаются материалами.

Организаторы ярмарки "Город мастеров" — агентство социокультурных технологий совместно с департаментом культуры и молодежной политики администрации Самары.   

Время проведения мастер-классов с 11:30 до 17:30 в основной зоне проведения ярмарки.

Темы мастер-классов:

— "Счастье в дом". Мастер-класс по росписи оберега "солнце" на основании глиняных заготовок. Мастер народных художественных промыслов и ремесел Самарской области Елена Беляева.

— "Идем на весну!" Мастер-класс по созданию народной куклы Маслены из природных материалов. Мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Елена Погодина (Солнечная Поляна).

— "Весна, приходи!" Мастер-класс по созданию славянских оберегов "Мартенички". История, традиции, и создание оберегов. Самодеятельный мастер Анна Олищук. 

— Мастер-класс по изготовлению народной куклы "Масленица" из природных материалов. Мастер народных художественных промыслов и ремесел Самарской области Наталья Майданник.

— "Весенние штучки". Мастер-класс по созданию шпильки/закладки из крученой проволоки и бусин.  Самодеятельный мастер Анастасия Прокушкина.

— "Домашняя Масленица". Мастер-класс по созданию куклы-оберега из лыка. Мастер народных художественных промыслов и ремесел Самарской области Марина Федорова.

— "Славянский оберег защищает от всех бед". Мастер-класс по изготовлению браслета в технике макраме. Создатель школы вязания "Паучок" Оксана Сырова.

— Мастер-класс по изготовлению народной куклы Масленицы из лыка. Мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Екатерина Самыкина.

— "Самарский кот приносит в дом удачу". Мастер-класс по росписи текстильной игрушки.

— Мастер-класс по изготовлению народной куклы "Хороводница". Самодеятельный мастер Мария Никитенко.

— "Ангел на счастье". Мастер-класс по созданию куклы "Ангел" из соломки. Мастер народных художественных промыслов и ремесел Ирина Паросова.

— "Наш браслет защищает от бед". Мастер-класс по изготовлению браслета в технике макраме. Оксана Сырова, мастер-ремесленник креативных индустрий, основатель школы вязания "Паучок". 

— Мастер-класс по изготовлению браслета из кожи. Мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Милеуша Завьялова.

— Мастер-класс по росписи значков. Самодеятельный мастер Екатерина Видинеева.

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