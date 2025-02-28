На ярмарке "Город мастеров" ремесленники проведут для горожан около 40 мастер-классов

В воскресенье, 2 марта, с 11:00 до 17:00, на площади им. Куйбышева будет работать ярмарка "Город мастеров" в рамках тематического комплекса "Масленица".
Подарком от мастеров жителям города станут разнообразные мастер-классы по созданию праздничных сувениров и подарков. Участие в ознакомительных занятиях — бесплатное.
Мастера народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства Самарской области поделятся с горожанами своими знаниями и навыками. Гости праздника смогут сделать и забрать себе на память народных кукол "Масленица", "Мартеничка", кукол "Веснянка", "Колокольчик", "Хороводница", а также самые разнообразные подарки, например, текстильных самарских котов и многое другое. Мастера уже создают необходимые заготовки, запасаются материалами.
Организаторы ярмарки "Город мастеров" — агентство социокультурных технологий совместно с департаментом культуры и молодежной политики администрации Самары.
Время проведения мастер-классов с 11:30 до 17:30 в основной зоне проведения ярмарки.
Темы мастер-классов:
— "Счастье в дом". Мастер-класс по росписи оберега "солнце" на основании глиняных заготовок. Мастер народных художественных промыслов и ремесел Самарской области Елена Беляева.
— "Идем на весну!" Мастер-класс по созданию народной куклы Маслены из природных материалов. Мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Елена Погодина (Солнечная Поляна).
— "Весна, приходи!" Мастер-класс по созданию славянских оберегов "Мартенички". История, традиции, и создание оберегов. Самодеятельный мастер Анна Олищук.
— Мастер-класс по изготовлению народной куклы "Масленица" из природных материалов. Мастер народных художественных промыслов и ремесел Самарской области Наталья Майданник.
— "Весенние штучки". Мастер-класс по созданию шпильки/закладки из крученой проволоки и бусин. Самодеятельный мастер Анастасия Прокушкина.
— "Домашняя Масленица". Мастер-класс по созданию куклы-оберега из лыка. Мастер народных художественных промыслов и ремесел Самарской области Марина Федорова.
— "Славянский оберег защищает от всех бед". Мастер-класс по изготовлению браслета в технике макраме. Создатель школы вязания "Паучок" Оксана Сырова.
— Мастер-класс по изготовлению народной куклы Масленицы из лыка. Мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Екатерина Самыкина.
— "Самарский кот приносит в дом удачу". Мастер-класс по росписи текстильной игрушки.
— Мастер-класс по изготовлению народной куклы "Хороводница". Самодеятельный мастер Мария Никитенко.
— "Ангел на счастье". Мастер-класс по созданию куклы "Ангел" из соломки. Мастер народных художественных промыслов и ремесел Ирина Паросова.
— "Наш браслет защищает от бед". Мастер-класс по изготовлению браслета в технике макраме. Оксана Сырова, мастер-ремесленник креативных индустрий, основатель школы вязания "Паучок".
— Мастер-класс по изготовлению браслета из кожи. Мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Милеуша Завьялова.
— Мастер-класс по росписи значков. Самодеятельный мастер Екатерина Видинеева.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????