Под Тольятти под лед провалился водитель, пытавшийся переправиться через Волгу

В воскресенье, 2 февраля, в Ставропольском районе Самарской области спасали людей из провалившейся под лед машины. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 15:25 на Волге, в затоне Ширчик, под лед провалилась легковушка. Водитель хотел переправиться на остров Ширяевский. В салоне было четыре человека, в том числе двое детей. Всех подняли на борт спасательного судна. В 16:30 спасательные работы были окончены.

Спасатели напоминают об опасности выхода на лед. Берегите свою жизнь.