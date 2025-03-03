Клиенты Сбера могут рассчитать потенциал ипотеки без подачи заявки

Домклик запустил бесплатную возможность расчёта ипотечного потенциала для клиентов без подачи ипотечной заявки в банк и влияния на кредитный рейтинг. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка на форуме Domclick Digital Day.

Данная функция позволит пользователю выяснить, одобрят ли ему ипотечный кредит, а также узнать сумму кредита и максимальный размер ежемесячного платежа. Для этого банк оценит доходы клиента и полученные ранее кредиты, в том числе в других банках.

Ранее у клиентов не было возможности понять заранее, получится ли взять ипотеку в банке, также нельзя было предсказать, на какую сумму можно рассчитывать и какие объекты недвижимости будут одобрены. Всё, что можно было сделать — самостоятельно оценить шансы, узнав свой кредитный рейтинг из отчёта по кредитной истории и посчитав свою долговую нагрузку.

Теперь благодаря инновационному решению Домклик всего за пару минут можно узнать не только о том, одобрят ли жилищный кредит, но и основные условия ипотеки.

"Наш сервис оценки ипотечного потенциала — уникальный продукт, доступный только на Домклик. Этот инструмент существенно облегчает процесс выбора и приобретения недвижимости, предоставляя пользователям возможность заранее рассчитать максимально возможную сумму ипотечного кредита. Благодаря этому клиенты могут скорректировать свою заявку, что, в свою очередь, значительно повышает вероятность одобрения ипотеки банком", — сообщил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно авторизоваться через Сбер ID. В настоящее время сервис находится на этапе пилотирования и доступен ограниченному числу пользователей, однако в ближайшие месяцы будет масштабирован на всех клиентов, уточнил Лейпи.