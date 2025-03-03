Владимир Путин наградил коллектив АвтоВАЗа орденом "За доблестный труд"

Президент РФ Владимир Путин наградил коллектив акционерного общества "АвтоВАЗ" орденом "За доблестный труд". Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В документе уточняется, что предприятие удостоено награды "за большой вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи".
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
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Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...