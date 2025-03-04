Замминистра промышленности Олег Волков возглавил "Самарский ЦСМ"

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков с 4 марта возглавил региональную структуру Росстандарта - ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" ("Самарский ЦСМ").

По данным источников Волга Ньюс, Волков был представлен коллективу центра. Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности.

Напомним, Олег Волков занимал кресло замминистра промышленности и торговли с 2013 года. До этого он возглавлял Новокуйбышевск.

С 2021 г. по сентябрь 2024 г. "Самарским ЦСМ" руководил бывший глава областного минпрома Олег Жадаев. Затем обязанности директора исполнял Валерий Якунин, работавший в ФБУ советником директора.