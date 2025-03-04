Замминистра промышленности Олег Волков возглавил "Самарский ЦСМ"

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков с 4 марта возглавил региональную структуру Росстандарта - ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" ("Самарский ЦСМ").
По данным источников Волга Ньюс, Волков был представлен коллективу центра. Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности.
Напомним, Олег Волков занимал кресло замминистра промышленности и торговли с 2013 года. До этого он возглавлял Новокуйбышевск.
С 2021 г. по сентябрь 2024 г. "Самарским ЦСМ" руководил бывший глава областного минпрома Олег Жадаев. Затем обязанности директора исполнял Валерий Якунин, работавший в ФБУ советником директора.
Последние комментарии
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.