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Экономика и бизнес

Замминистра промышленности Олег Волков возглавил "Самарский ЦСМ"

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков с 4 марта возглавил региональную структуру Росстандарта - ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" ("Самарский ЦСМ").

Фото: vk.com/minprom_samreg

По данным источников Волга Ньюс, Волков был представлен коллективу центра. Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности.

Напомним, Олег Волков занимал кресло замминистра промышленности и торговли с 2013 года. До этого он возглавлял Новокуйбышевск.

С 2021 г. по сентябрь 2024 г. "Самарским ЦСМ" руководил бывший глава областного минпрома Олег Жадаев. Затем обязанности директора исполнял Валерий Якунин, работавший в ФБУ советником директора.

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