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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокурор области поручил контролировать перерасчет за неоказанные услуги ЖКХ

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий поручил подчиненным контролировать перерасчет за неоказанные коммунальные услуги. Поручение он озвучил на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона в среду, 5 марта.

"Отдайте людям то, что им положено", - призвал Сергей Берижицкий.

Он также сообщил, что вопросам наведения порядка в сфере ЖКХ в 2024 г. уделялось пристальное внимание. Прокуроры выявили 15 тыс. нарушений норм законодательства, привлекли к дисциплинарной ответственности 842 должностных лица, к административной ответственности - 1130 виновных лиц, предъявили 842 иска. Также по постановлению прокурора возбуждено 70 уголовных дел.

Последовательная работа по защите прав граждан, включая превентивные меры прокурорского реагирования, позволила добиться снижения количества инцидентов на сетях электроснабжения на 30%.

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