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Власть и политика

Вопрос взаимодействия: в правительстве региона обсудили механизмы эффективной подготовки кадров

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве региона под председательством вице-губернатора Самарской области Антона Емельяненко состоялось совещание по вопросам кадрового обеспечения экономики Самарской области с представителями АНО "Национальное агентство развития квалификаций", образовательных организаций и крупнейших работодателей региона.

АНО "НАРК" выполняет функции Базового центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров. В связи с этим организация проводит мониторинг взаимодействия работодателей и образовательных организаций, помогает развивать такое взаимодействие, организует повышение квалификации специалистов образовательных организаций, мастеров производственного обучения и наставников на производстве, обеспечивает формирование общедоступной базы данных лучших практик подготовки кадров.

"Для Самарской области важен вопрос развития системы подготовки кадров, - отметил Антон Емельяненко. - Это одно из главных направлений программы развития региона до 2029 г., которую утвердил губернатор Вячеслав Федорищев. Как крупный промышленный центр России, область нуждается в квалифицированных кадрах для авиастроения, космической отрасли, химии, автомобилестроения, а также для беспилотных систем и робототехники. Сегодня ключевым вектором в политике региона с точки зрения подготовки кадров служит взаимоувязка в первую очередь потребностей наших промышленников. Учитывая демографическую ситуацию, нужно работать не только над подготовкой кадров, но и над интенсификацией производства, внедрением новых методов".

Представители Национального агентства развития квалификаций предлагают для совместной реализации различные проекты, ориентированные на повышение эффективности обеспечения кадрами экономики региона.

"Наше агентство занимается разработкой и апробацией механизмов, которые помогают подготовить кадры, максимально соответствующие запросам работодателей, - рассказал генеральный директор АНО "Национальное агентство развития квалификаций" Артем Шадрин. - В Самарской области есть условия для этого. Мы были на предварительных встречах и в Самарском медицинском университете, и в государственном университете, мы видели, какие интересные проекты, в том числе ориентированные на рынок, там делаются и по беспилотникам, и по медицинской технике. Есть поле для привлечения студентов к участию в этих проектах, и такого рода форматы могут действительно быть массовыми".

У Самарской области есть опыт взаимодействия с Национальным агентством квалификаций, сейчас оно может выйти на новый уровень.

"Есть перечень инструментов, которые помогают наладить взаимодействие между работодателем и образовательной организацией, - прокомментировала заместитель генерального директора АНО "Национально агентство развития квалификаций" Алла Факторович. - У нас есть отработанные с несколькими регионами кейсы, и нам кажется, что такие модели вовлеченности образовательных организаций и работодателей в решение кадровых вопросов, особенно в нынешней ситуации, когда кадровую потребность испытывают все отрасли, будут очень полезны, в том числе и для Самарской области".

На встрече обсудили конкретные шаги взаимодействия между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями.

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