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В "ЗИМ Галерее" пройдет экскурсия по выставке Дарьи Емельяновой

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 марта, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет экскурсия (18+) арт-критика, куратора галереи "Виктория" Сергея Баландина по выставке Rosa ambrosa Дарьи Емельяновой. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Ведущий расскажет о представленных в экспозиции работах, их художественных особенностях и смыслах, а также о периодах творчества художницы, к которым относятся картины и инсталляции.

Одна из миссий "ЗИМ Галереи" — знакомить город с известными самарскими художниками, которые состоялись и прославились за пределами Самары. Дарья Емельянова — одна из самых востребованных самарских художниц последних нескольких лет. Ее работы имели большой успех на ярмарках Blazar и Cosmoscow, творчество художницы входило в топы ведущих федеральных изданий вроде Forbes и журнала "Афиша".

В живописи Емельяновой встречаются личное и универсальное, интимное и случайное. Образы людей, растений, фрагменты пейзажей — словно кадры из чужой или своей жизни.

Кроме того, в марте пройдут еще две экскурсии Сергея Баландина по выставке Rosa ambrosa. 

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