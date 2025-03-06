В Самаре из-за утечки без холодной воды остались 30 многоквартирных и 255 частных домов

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В четверг, 6 марта, в 10:50, произошла утечка на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм на ул. Сергея Лазо, 1 в Красноглинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.