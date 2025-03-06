В Самаре из-за утечки без холодной воды остались 30 многоквартирных и 255 частных домов

В четверг, 6 марта, в 10:50, произошла утечка на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм на ул. Сергея Лазо, 1 в Красноглинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Без холодного водоснабжения остаются потребители 30 многоквартирных, 255 частных жилых домов и один социально-значимый объект.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 6 марта в 21:00.
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Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!