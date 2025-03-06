Самарские производители и федеральные торговые сети встретились на "Школе ритейла" минпромторга

В Самарской области состоялась торгово-закупочная сессия "Школа ритейла", которая объединила представителей регионального бизнеса и крупные торговые сети. Мероприятие направлено на увеличение доли местных производителей и их товаров на полках крупных торговых сетей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев всегда отмечает важность поддержки регионального бизнеса, повышения конкурентоспособности местных производителей.

"Необходимо на 100% обеспечить продовольственную безопасность, — заявил ранее глава региона. — Мы должны обеспечивать себя собственными базовыми продуктами, товарами первой необходимости. Здесь есть над чем работать".

В рамках сессии представители торговых сетей "Победа" и "Лента" представили требования к ассортименту, упаковке, маркировке, объему и регулярности поставок, а также условия работы с поставщиками. Участники получили возможность задать вопросы и обсудить перспективы продвижения своей продукции на региональном рынке, получив ценный опыт и рекомендации для дальнейшего сотрудничества.

Эльвира Сафиуллина, представитель швейного производства, отметила: "Мы производим нижнее белье и уже сотрудничаем с маркетплейсами. В планах — увеличивать объемы производства и выходить в торговые сети. Рассчитываем, что "Школа ритейла" поможет нам найти нужные контакты и выстроить продуктивное взаимодействие с торговыми сетями".

Глава минпромторга Денис Гурков, приветствуя участников, подчеркнул: "Проект "Школа ритейла" — это продуктивный диалог между представителями торговых сетей и предпринимателями Самарской области. Наша главная задача, чтобы самарские товары были максимально представлены на полках торговых сетей".

Он призвал участников присоединяться к проекту Минпромторга "Сделано в Самарской области" и брендировать свою продукцию логотипом "Самарский продукт", что обеспечит ей приоритет.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко отметил, что выстроить взаимодействие с федеральным ритейлом непросто: "Ко мне часто обращаются предприниматели с вопросом оказать помощь во взаимодействии с торговыми сетями, а "Школа ритейла" — это возможность в формате прямого диалога наладить взаимодействие".

В рамках сессии Денис Гурков предложил новый формат "Школы ритейла": "Предлагаю уже в апреле провести новый формат торгово-закупочной сессии "Школы ритейла" с презентацией товаров местных производителей с брендом "Самарский продукт". Новый формат "Школы ритейла" поможет представить свой товар "лицом" и заключить выгодные контракты с ритейлерами прямо на месте".