На ярмарке кооперации самарские предприниматели получили возможность стать партнерами крупной российской нефтепроводной компании

В самарском центре "Мой бизнес" состоялась очередная ярмарка кооперации и сбыта, организованная для развития взаимовыгодного сотрудничества между АО "Транснефть-Приволга" и предприятиями региона.
На мероприятии представители "Транснефть-Приволга" представили широкий спектр выпускаемой продукции, озвучили актуальные потребности в услугах. Предприниматели — участники встречи, в свою очередь, получили уникальную возможность узнать о нуждах предприятия из первых уст и рассмотреть перспективы долгосрочного партнерства.
Регулярную работу ярмарки поставщиков поручил наладить губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-объединениями.
Такие встречи помогают выстраивать эффективные кооперационные цепочки между малым бизнесом и крупными предприятиями региона. Крупные компании презентуют условия сотрудничества, демонстрируют потребность в товарах и услугах, а малые и средние предприятия получают реальную возможность договориться о поставках с индустриальным партнером.
"Компания представила запрос на актуальные услуги и потребности в рамках закупок и подрядных работ. Когда крупный бизнес демонстрирует открытые условия сотрудничества, мы получаем совместное развитие каждой компании и вследствие этого — экономики региона в целом. Уверен, что сегодняшняя встреча станет отправной точкой для новых, взаимовыгодных проектов", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Важной частью мероприятия стали переговоры в формате В2В, где организации смогли презентовать свои возможности и лично уточнить вопросы взаимодействия с заказчиком.
Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.