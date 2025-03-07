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Экономика и бизнес

На ярмарке кооперации самарские предприниматели получили возможность стать партнерами крупной российской нефтепроводной компании

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском центре "Мой бизнес" состоялась очередная ярмарка кооперации и сбыта, организованная для развития взаимовыгодного сотрудничества между АО "Транснефть-Приволга" и предприятиями региона.

Фото: пресс-службы минпромторга Самарской области

На мероприятии представители "Транснефть-Приволга" представили широкий спектр выпускаемой продукции, озвучили актуальные потребности в услугах. Предприниматели — участники встречи, в свою очередь, получили уникальную возможность узнать о нуждах предприятия из первых уст и рассмотреть перспективы долгосрочного партнерства.

Регулярную работу ярмарки поставщиков поручил наладить губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-объединениями.

Такие встречи помогают выстраивать эффективные кооперационные цепочки между малым бизнесом и крупными предприятиями региона. Крупные компании презентуют условия сотрудничества, демонстрируют потребность в товарах и услугах, а малые и средние предприятия получают реальную возможность договориться о поставках с индустриальным партнером.

"Компания представила запрос на актуальные услуги и потребности в рамках закупок и подрядных работ. Когда крупный бизнес демонстрирует открытые условия сотрудничества, мы получаем совместное развитие каждой компании и вследствие этого — экономики региона в целом. Уверен, что сегодняшняя встреча станет отправной точкой для новых, взаимовыгодных проектов", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Важной частью мероприятия стали переговоры в формате В2В, где организации смогли презентовать свои возможности и лично уточнить вопросы взаимодействия с заказчиком. 

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

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