В Самаре покажут балет "Времена года" в постановке четырех балетмейстеров

С 30 марта по 13 апреля в Самаре пройдет фестиваль "Наследие. Опера. Балет", продолжающий традиции фестиваля им. Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян.

Идея провести фестиваль, который под одним названием соединил два вида искусства, принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Евгению Хохлову. Он же стал художественным руководителем первого фестиваля "Наследие. Опера. Балет".

30 марта "Наследие. Балет" откроется Российской премьерой "Балеты Императорского двора: "Роман Бутона розы" Риккардо Дриго. "Времена года" (12+) Александра Глазунова. Исполнители: солисты и артисты Самарского театра оперы и балета. Хореография — Мариус Петипа (1900). Мировая премьера состоялась в 1900 г. на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург).

Новую интерпретацию произведения представят сразу четыре балетмейстера: Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Даниил Благов и Марианна Рыжкина.

Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова и Даниил Благов — победители конкурса молодых хореографов фестиваля "Русский балет навсегда" 2023 года. Четвертый постановщик, Марианна Рыжкина — заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС.

Проект реализуется под руководством наставников: Юрий Бурлака, заслуженный артист РФ, художественный руководитель балета Самарского театра оперы и балета, художественный руководитель фестиваля "Наследие. Балет"; Марианна Рыжкина, заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС; Елена Богданович, режиссер, хореограф, педагог, лауреат международных конкурсов.

Работа над проектом "Времена года" стартовала в сентябре 2024 г. в рамках творческой мастерской молодых хореографов.

"Постановка — своеобразный диалог с хореографом Мариусом Петипа, автором первоначальной версии спектакля для Эрмитажного театра. Премьеры театра происходили в закрытой обстановке для избранной публики. И если балет был успешен и одобрен императорской семьей, то он переносился на сцену Мариинского театра. Балет "Времена года" счастливо оказался на ней, но прожил не долгую жизнь, к сожалению, даже несмотря на выдающуюся музыку Глазунова", — рассказал Юрий Бурлака.

\Четыре времени года будут представлены в четырех хореографических стилях: "Зима" Елизаветы Мазуркевич — классический танец, "Весна" Лилии Симоновой — современный танец, "Лето" Марианны Рыжкиной — неоклассика, "Осень" Даниила Благова — ультрасовременная хореография. Для постановщиков это смелая и захватывающая попытка нового прочтения музыки Александра Глазунова.

"Все хореографы разные, каждый ставит в своем стиле. Свести все это воедино, чтобы постановка смотрелась целостным произведением — наша большая и сложная задача. Мне нравится, когда есть драматургия в спектакле. Пусть даже это небольшой фрагмент, где у каждого танцовщика своя задача не только художественная и музыкальная, но еще и драматургическая. До артистов необходимо донести это, они должны прочувствовать, через себя пропустить и в итоге еще что-то свое привнести. Момент импровизации тоже очень важен", — рассказала об особенностях своей работы Марианна Рыжкина.

Партию Колоса в картине "Лето" исполняет солистка Полина Чеховских. "Самым серьезным испытанием получилась вариация — и в музыкальном, и в техническом плане. Она и быстрая, и виртуозная, очень много мелкой техники. Важно сделать все координационно, а уже потом добавляем актерские навыки", — поделилась эмоциями артистка балета.

Дирижер балета "Времена года" — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов. В качестве художника-постановщика и художника по костюмам постановки выступил заслуженный артист Республики Башкортостан Иван Складчиков: "Это попытка оммажа русскому балетному искусству практически на протяжении двух веков. Во-первых, это совершенно разные движения. Поэтому мы должны сохранить индивидуальный стиль каждого их четырех балетмейстеров, объединив все единым стилем, чтобы спектакль не развалился на четыре отдельные части, не имеющие друг к другу никакого отношения".

Премьера балета Александра Глазунова "Времена года" состоится 30 марта во II отделении "Балетов Императорского двора".

В следующем, 2026 г., фестиваль "Наследие. Опера. Балет" представит оперный модуль.