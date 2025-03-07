В Самаре покажут балет "Времена года" в постановке четырех балетмейстеров

С 30 марта по 13 апреля в Самаре пройдет фестиваль "Наследие. Опера. Балет", продолжающий традиции фестиваля им. Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян.
Идея провести фестиваль, который под одним названием соединил два вида искусства, принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Евгению Хохлову. Он же стал художественным руководителем первого фестиваля "Наследие. Опера. Балет".
30 марта "Наследие. Балет" откроется Российской премьерой "Балеты Императорского двора: "Роман Бутона розы" Риккардо Дриго. "Времена года" (12+) Александра Глазунова. Исполнители: солисты и артисты Самарского театра оперы и балета. Хореография — Мариус Петипа (1900). Мировая премьера состоялась в 1900 г. на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург).
Новую интерпретацию произведения представят сразу четыре балетмейстера: Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Даниил Благов и Марианна Рыжкина.
Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова и Даниил Благов — победители конкурса молодых хореографов фестиваля "Русский балет навсегда" 2023 года. Четвертый постановщик, Марианна Рыжкина — заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС.
Проект реализуется под руководством наставников: Юрий Бурлака, заслуженный артист РФ, художественный руководитель балета Самарского театра оперы и балета, художественный руководитель фестиваля "Наследие. Балет"; Марианна Рыжкина, заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС; Елена Богданович, режиссер, хореограф, педагог, лауреат международных конкурсов.
Работа над проектом "Времена года" стартовала в сентябре 2024 г. в рамках творческой мастерской молодых хореографов.
"Постановка — своеобразный диалог с хореографом Мариусом Петипа, автором первоначальной версии спектакля для Эрмитажного театра. Премьеры театра происходили в закрытой обстановке для избранной публики. И если балет был успешен и одобрен императорской семьей, то он переносился на сцену Мариинского театра. Балет "Времена года" счастливо оказался на ней, но прожил не долгую жизнь, к сожалению, даже несмотря на выдающуюся музыку Глазунова", — рассказал Юрий Бурлака.
\Четыре времени года будут представлены в четырех хореографических стилях: "Зима" Елизаветы Мазуркевич — классический танец, "Весна" Лилии Симоновой — современный танец, "Лето" Марианны Рыжкиной — неоклассика, "Осень" Даниила Благова — ультрасовременная хореография. Для постановщиков это смелая и захватывающая попытка нового прочтения музыки Александра Глазунова.
"Все хореографы разные, каждый ставит в своем стиле. Свести все это воедино, чтобы постановка смотрелась целостным произведением — наша большая и сложная задача. Мне нравится, когда есть драматургия в спектакле. Пусть даже это небольшой фрагмент, где у каждого танцовщика своя задача не только художественная и музыкальная, но еще и драматургическая. До артистов необходимо донести это, они должны прочувствовать, через себя пропустить и в итоге еще что-то свое привнести. Момент импровизации тоже очень важен", — рассказала об особенностях своей работы Марианна Рыжкина.
Партию Колоса в картине "Лето" исполняет солистка Полина Чеховских. "Самым серьезным испытанием получилась вариация — и в музыкальном, и в техническом плане. Она и быстрая, и виртуозная, очень много мелкой техники. Важно сделать все координационно, а уже потом добавляем актерские навыки", — поделилась эмоциями артистка балета.
Дирижер балета "Времена года" — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов. В качестве художника-постановщика и художника по костюмам постановки выступил заслуженный артист Республики Башкортостан Иван Складчиков: "Это попытка оммажа русскому балетному искусству практически на протяжении двух веков. Во-первых, это совершенно разные движения. Поэтому мы должны сохранить индивидуальный стиль каждого их четырех балетмейстеров, объединив все единым стилем, чтобы спектакль не развалился на четыре отдельные части, не имеющие друг к другу никакого отношения".
Премьера балета Александра Глазунова "Времена года" состоится 30 марта во II отделении "Балетов Императорского двора".
В следующем, 2026 г., фестиваль "Наследие. Опера. Балет" представит оперный модуль.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.