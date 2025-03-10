Самарские предприятия посетила делегация республики Башкортостан в рамках бизнес-миссии

В Самарской области на прошлой неделе работала делегация республики Башкортостан. В рамках укрепления торгово-экономических связей двух регионов представители бизнес-миссии посетили крупнейшие предприятия региона, в том числе филиал ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Самарская кабельная компания".
Среди участников делегации — заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Башкортостан Олег Тыщенко, представители промышленных предприятий и компаний-производителей оборудования.
Глава самарского региона неоднократно подчеркивал важность организации кооперации крупных предприятий и малого и среднего бизнеса. По словам Вячеслава Федорищева, сейчас стоит задача по усилению взаимодействия между предприятиями российских регионов для создания более высокотехнологичной и конкурентноспособной продукции.
Соответствующая работа ведется и в рамках работы комиссии Госсовета по промышленности, которую возглавляет губернатор Самарской области.
Самарские энергетики и гости обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Олег Тыщенко отметил, что на территории Республики Башкортостан расположены крупные производители кабельной продукции, коммутационного и силового оборудования. Часть предприятий имеет аттестацию оборудования в ПАО "Россети", что позволяет поставщикам участвовать в закупочных процедурах и поставлять оборудование на строящиеся и реконструируемые объекты.
"Подобные визиты мы планируем организовывать и в республику Башкортостан, и готовы включить представителей самарского филиала "Россети Волга" для посещения предприятий и производств на межрегиональном уровне. Со стороны министерства обеспечим все необходимые консультации и встречи", — отметил начальник отдела минпромторга Самарской области Дамир Галиуллин.
Самарская область и Республика Башкортостан являются одними из лидирующих регионов по объемам промышленного производства в Приволжском Федеральном округе. Такие результаты стали возможны, в том числе, благодаря тесному сотрудничеству и развитой системе промышленной кооперации.
"Налаживание тесных кооперационных связей с соседями, такими как Республика Башкортостан, необходимо для реализации нашего большого промышленного потенциала. Мы видим в таких совместных проектах ту важную составляющую, которая будет способствовать развитию технологического суверенитета и региона, и страны в целом", — уверен министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Последние комментарии
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.