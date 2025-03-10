Самарская область впервые в числе лидеров по количеству участников премии "Молодой промышленник года"

Оргкомитет премии "Молодой промышленник года" подвел итоги заявочной кампании: более 700 участников — очередной рекорд конкурса, который проводится Клубом молодых промышленников совместно с Минпромторгом России. Самарскую губернию представляют 10 молодых промышленников.

Большое внимание вопросам поддержки молодых кадров в промышленности уделяет глава региона Вячеслав Федорищев. Ранее он, как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", сообщил, что ведется серьезная работа по введению дополнительных мер поддержки всего оборонно-промышленного комплекса региона, в том числе по поддержке и привлечению молодых кадров.

Самарская область впервые среди лидеров по количеству принятых заявок. От региона для участия в конкурсе заявились представители ООО "Станкостроительная компания Старк", ООО "Волжский светотехнический завод Луч", ООО "АСОМИ Автоподвеска", ООО ПО "Проминдустрия", ООО "Фуд-Инновация", ООО "Золотой хмель", ООО "ФСИ", АО "СМАРТС", ООО "Тесвел", ООО "Самарский завод Энергия".

Всего в конкурсе будут участвовать молодые промышленники из 69 российских регионов. Организаторы отметили существенное повышение качества поданных проектов, что предвещает острую конкуренцию за победу.

"Интерес к конкурсу из года в год растет. И в этом году Самарская область представлена максимальным количеством участников. Это свидетельствует о вовлечении молодежи в промышленность и дальнейшее развитие потенциала реиона. Премия "Молодой промышленник года" не только признает достижения молодых лидеров, но и создает платформу для обмена опытом и внедрения новых идей в нашу промышленность", — отметил глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев выразил благодарность соискателям за их участие в премии и отметил, что представленность российских субъектов в ТОП-200 молодых промышленников, который определит экспертная комиссия на следующем этапе, станет наглядным показателем промышленного развития в регионах.

"Участие в премии "Молодой промышленник года" — это уникальная возможность для нас не только продемонстрировать успехи и достижения нашего предприятия, но и заявить о себе на региональном уровне. Премия открывает доступ к ценному опыту и лучшим практикам молодых лидеров промышленности, что позволяет нам находить новые идеи и решения для развития. Уверен, что взаимодействие с талантливыми коллегами из других регионов станет мощным стимулом для роста нашего предприятия, а также внесет вклад в укрепление и модернизацию промышленного потенциала Самарской области", — говорит один из участников премии Вячеслав Кирилин, директор производственного объединения "Проминдустрия".

Напоминаем, что возраст соискателей премии — до 40 лет, они занимают руководящие должности в промышленных компаниях с годовым доходом от 120 млн до 2 млрд рублей и численностью персонала до 250 человек. Награждение победителей состоится в июле 2025 года в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.