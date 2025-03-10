У Сбера появилась подписка для бизнеса — СберБизнес Прайм

С ней предприниматели могут получить доступ к банковским и небанковским сервисам, бонусам и скидкам.
Подписку можно настроить под потребности своего бизнеса, выбрав оптимальный набор услуг. В зависимости от набора выбранных параметров подписки, будет рассчитана её стоимость индивидуально для каждого клиента. Эти параметры в любой момент можно поменять. При этом стоимость минимальной подписки ― 0 рублей. В нее входит 5 платежей юрлицам, переводы физлицам до 300 тыс. рублей (для ИП), внесение наличных на счет до 50 тыс. рублей. Платные варианты подписки СберБизнес Прайм можно попробовать за 0 рублей в первый месяц для новых корпоративных клиентов.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.