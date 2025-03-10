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У Сбера появилась подписка для бизнеса — СберБизнес Прайм

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С ней предприниматели могут получить доступ к банковским и небанковским сервисам, бонусам и скидкам.

Подписку можно настроить под потребности своего бизнеса, выбрав оптимальный набор услуг. В зависимости от набора выбранных параметров подписки, будет рассчитана её стоимость индивидуально для каждого клиента. Эти параметры в любой момент можно поменять. При этом стоимость минимальной подписки ― 0 рублей. В нее входит 5 платежей юрлицам, переводы физлицам до 300 тыс. рублей (для ИП), внесение наличных на счет до 50 тыс. рублей. Платные варианты подписки СберБизнес Прайм можно попробовать за 0 рублей в первый месяц для новых корпоративных клиентов.

Гид потребителя

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