У Сбера появилась подписка для бизнеса — СберБизнес Прайм

С ней предприниматели могут получить доступ к банковским и небанковским сервисам, бонусам и скидкам.

Подписку можно настроить под потребности своего бизнеса, выбрав оптимальный набор услуг. В зависимости от набора выбранных параметров подписки, будет рассчитана её стоимость индивидуально для каждого клиента. Эти параметры в любой момент можно поменять. При этом стоимость минимальной подписки ― 0 рублей. В нее входит 5 платежей юрлицам, переводы физлицам до 300 тыс. рублей (для ИП), внесение наличных на счет до 50 тыс. рублей. Платные варианты подписки СберБизнес Прайм можно попробовать за 0 рублей в первый месяц для новых корпоративных клиентов.