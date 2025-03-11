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Карту ОТП Premium теперь можно получить с доставкой на дом

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк запускает новую услугу для клиентов: получить дебетовую карту ОТП Premium можно с доставкой в удобное место с помощью курьерской службы. Сроки доставки карты зависят от времени оформления заявки и географии доставки. Доставка возможна в день оформления заявки. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

ОТП Premium — карта, которая сочетает традиционные премиум привилегии и дополнительные бонусы. Так, помимо возможности получить до 19% по накопительному счету на остаток до 4 млн рублей, клиенту доступен высокий кэшбэк 5% в самых популярных категориях "Рестораны", "Кафе", "Фастфуд", "Супермаркеты", "Одежда", "АЗС", "Такси", "ЖКХ", "Аптеки", "Медицинские услуги" и 1% на все остальные траты. Клиенту также доступно до 72 визитов год в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов, до 48 компенсаций в кафе и ресторанах на территории аэропортов и до 24 трансферов по всему миру, бесплатное обслуживание карты, при соблюдении любого из перечня условий, указанных на сайте.

Для оформления доставки карты ОТП Premium необходимо оставить заявку на официальном сайте банка. Возможность получить карту в отделении банка сохраняется.

В банке напомнили, что услуга доставки не осуществляется для карт ОТП Premium Light в связи с прекращением их выпуска и перевыпуска с 3 марта 2025 г. Действующие карты ОТП Premium Light продолжат работать до окончания срока их действия.

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