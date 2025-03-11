НОВИКОМ провел семинары по финансовой грамотности на промышленных предприятиях России

Дочерний банк Госкорпорации Ростех в феврале провел серию образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности сотрудников ведущих промышленных предприятий России. Лекции прошли в Улан-Удэ, Иркутске, Казани и ряде других городов.

Эксперты банка выступили перед коллективами Улан-Удэнского авиационного завода, АО "ПОЗИС", ПАО "Яковлев" — Иркутский авиационный завод. Они рассказали о методах защиты от финансового мошенничества, эффективном использовании банковских инструментов, программах лояльности и других возможностях для сохранения и приумножения средств.

Особое внимание было уделено социально-платежной карте работника Госкорпорации Ростех, которая позволяет сотрудникам предприятий рациональнее распоряжаться финансами. Ее держателю доступны две программы лояльности на выбор, выгодные условия по вкладам и скидки от партнеров.

Кроме того, владельцы карт могут рассчитывать на комфортные условия кредитования в НОВИКОМе. Большой интерес у участников семинаров вызвала информация о ставках по программе "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека", а также об особых условиях мотивационной программы "Развитие", разработанной совместно с Госкорпорацией Ростех.

"Мы видим востребованность образовательных мероприятий банка у сотрудников промышленных предприятий. Повышение финансовой грамотности помогает людям более осознанно распоряжаться своими средствами, защищаться от мошенничества и эффективно использовать доступные банковские инструменты. Наша задача — не только предлагать удобные финансовые продукты, но и помогать клиентам разбираться в их возможностях", — отметила Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Курс финансовой грамотности от банка НОВИКОМ существует уже более четырех лет. В 2023 году обучающие занятия прошли на 130 производственных площадках в 25 регионах России. Всем желающим на платформе Академии Ростеха доступна онлайн-версия курса. В прошлом году она была снабжена субтитрами для удобства восприятия.