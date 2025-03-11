Где удобно вам: выездной сервис Сбера в Поволжье стал востребованнее в 3 раза

Благодаря выездному сервису Сбера сотрудник банка приедет в удобное для клиента время и место, проконсультирует по продуктам и сервисам банка. В 2024 году в Поволжье число банковских услуг, оказанных через выездных менеджеров, увеличилось втрое по сравнению с 2023 годом. За прошлый год клиенты оформили более 51 тысячи продуктов Сбера.

В 2024 году увеличено количество городов присутствия выездного сервиса в регионах Поволжского банка Сбербанка с 10 до 18 городов. Теперь сервис доступен в Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Пензе, Самаре, Саратове, Ульяновске, Орске, Тольятти, Сызрани, Димитровграде, Волжском, Жигулевске, Заречном, Кинеле, Новокуйбышевске, Чапаевске и Энгельсе. В 7 городах запущена вечерняя доставка — воспользоваться этой опцией можно в Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Пензе, Самаре, Саратове и Ульяновске.

Чаще всего услугами выездного менеджера в 2024 году пользовались жители Самарской области, там было оформлено свыше 17 тысяч продуктов. А наибольший рост спроса на услугу зафиксирован в Оренбургской области — количество обращений по данному сервису увеличилось в 8 раз.

"Мы стремимся сделать наши услуги доступными каждому клиенту в любом формате. Именно поэтому развитие выездного сервиса является одним из приоритетных направлений нашей работы. Мы помогаем клиентам экономить время и пользоваться банковскими услугами в комфортных условиях. Так, вы можете оформить кредит, получить СберКарту, подключиться к СберПрайм или открыть вклад прямо там, где вам удобно", — рассказала председатель Поволжского банка Сбербанка Наталья Цайтлер.

Выездной сервис позволяет получить банковскую услугу в любом месте. Сотрудник Сбера может приехать в удобное для клиента время, проконсультировать по продуктам и сервисам банка.