ПСБ совместно с МегаФоном расширяет доступ граждан к биометрическим сервисам

ПСБ и МегаФон запустили проект, который расширяет доступ населения к биометрическим сервисам. Совместная инициатива облегчает для клиентов сотового оператора оформление востребованных банковских услуг, в том числе — с использованием биометрии. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Одновременно для иностранных граждан-клиентов МегаФона существенно упрощается регистрация договоров по оказанию услуг связи в порядке, предусмотренном новыми требованиями законодательства. В соответствии с действующей редакцией закона "О связи", с 1 января 2025 года заключение договора об оказании услуг сотовой связи с иностранными гражданами или лицами без гражданства осуществляются только при наличии подтвержденной биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС).

На начальном этапе проекта ПСБ открыл дополнительный офис на одной из площадок оператора сотовой связи МегаФон в Санкт-Петербурге по адресу: Лиговский проспект 43–45, лит А. Посетители салона смогут открыть текущий счет в ПСБ, получить моментальные дебетовые карты, оформить заявку на именную дебетовую или кредитную карту и получить консультацию по финансовым продуктам ПСБ.

Также граждане могут сдать биометрию в ЕБС, а затем использовать ее для активации сим-карты. Новая услуга особенно актуальна для иностранных граждан ближнего зарубежья. Для сдачи биометрии в ЕБС таким клиентам необходимо иметь при себе: паспорт иностранного гражданина и документ, подтверждающий право пребывания на территории РФ, номер СНИЛС, а также контактные данные — адрес электронной почты. Сотрудник ПСБ заключит с клиентом договор комплексного банковского обслуживания, поможет зарегистрироваться, подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг и сразу проведет биометрическую регистрацию (изображение лица и записи голоса). Вся процедура занимает не более 10 минут.

"Биометрические технологии все шире используются в различных сферах жизни, значительно ускоряя и упрощая для людей получение самых разных услуг. Совместно с партнером мы выстраиваем для граждан комфортную и качественную инфраструктуру, где на одной площадке они смогут за считанные минуты сдать биометрию, оформить сим-карту и одновременно воспользоваться необходимыми в повседневной жизни финансовыми услугами. Первый офис нового формата мы открыли в салоне МегаФона в Санкт-Петербурге", — отметила Наталья Розенберг, начальник управления дебетовых карт и партнерских продуктов ПСБ.

"Проект выгоден всем сторонам. Мы сможем оказывать нашим абонентам новую услугу. А самое главное — наши клиенты теперь могут сэкономить время при приобретении сим-карты", — резюмирует Давид Борзилов, директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона.