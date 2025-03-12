В Самаре открылся 10 офис ОТП Банка, обновленный в стиле CareTech

В Самаре на ул. Авроры, 150 после масштабной реновации открылся офис ОТП Банка, который стал десятым отделением, обновленным в формате CareTech (забота и технологии). Торжественную церемонию открытия провела директор дирекции прямых продаж ОТП Банка Александра Бугаева.

CareTech формат — концепция, которая гармонично сочетает комфортабельный сервис, удобство и технологии в стиле современной гостиной. Новый офис объединяет лучшие практики по обслуживанию клиентов: вход по биометрии, инновационную электронную очередь, банкоматы нового поколения с возможностью, современное оборудование у менеджеров, безбумажные технологии обслуживания. Помимо решения финансовых вопросов, клиенты могут с комфортом провести время в ожидании помощи менеджера. Для этого в офисе предусмотрен бесплатный wi-fi, зарядные станции для гаджетов, оборудована зона ожидания, кофе-зона и фирменный магазин мерча, ассортимент которого постоянно пополняется и который также доступен онлайн.

"Потребность клиента в оффлайн взаимодействии с сотрудником ОТП Банка сегодня не так велика, как несколько лет назад. Банк максимально оцифровал свои сервисы, благодаря чему почти 97% от всех операции можно осуществлять дистанционно, — комментирует Александра Бугаева. — Однако есть запросы, решить которые можно только при личном присутствии, также остается большое число клиентов, предпочитающих оффлайн общение с финансовым консультантом. Поэтому вне зависимости от причины обращения в отделение нам хотелось сделать пребывание в нем приятным, чтобы каждый пришедший получал и эстетическое удовольствие".

В новом дизайне используются обновленные корпоративные цвета банка —и яркие неоновые, и классические сдержанные, что наилучшим образом отражает новое позиционирование ОТП Банка: современного, динамичного, клиентоориентированного, банка для деятельных оптимистов и всех поколений.

"Конечно, основное внимание в новой концепции мы уделили времени обслуживания клиента, сократив его до минимума. В результате чего в среднем для решения типового запроса он потратит не больше 10 минут", — подчеркнула Александра Бугаева.

Программа реновации клиентских офисов ОТП Банка стартовала в 2022 году. Так, за период с 2022 по 2024 год количество отделений сократилось на 39%, до конца 2025 года их число уменьшится до 60. Все они пройдут реновацию в соответствии с новым позиционированием банка.