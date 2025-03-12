В Самарской области осудили группу подростков, издевавшихся над сверстником

Безенчукский районный суд вынес приговор группе несовершеннолетних за вымогательство с применением насилия. Трое парней били своего знакомого и вымогали деньги.

История началась в декабре 2023 года. В ночь с 22 по 23 декабря трое парней пригласили в гости знакомого. Вместе они распивали спиртное. Внезапно у троицы возникли претензии к молодому человеку по поводу сломанной ранее портативной колонки. Как установил суд, конфликт продолжался около пяти часов с применением насилия и требованием 13 тысяч рублей. Гостя били, потом отобрали у него мобильный и перевели с него 1 тысячу рублей. Деньги потратили на алкоголь.

Примечательно, что подростки снимали на видео издевательства над сверстником и свои прогулки по улице с приставанием к прохожим. В суде они раскаялись. Также было принято во внимание, что обвиняемым всего по 17 лет.

"Суд с учетом позиции прокурора, а также раскаяния подсудимых, признания вины и возмещения ущерба в размере 65 тысяч рублей назначил одному из них наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Двум другим назначено наказание по три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года", — уточнили в прокуратуре Самарской области.