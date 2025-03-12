Тольяттинский производитель резинотехнических изделий для автомобильной промышленности внедряет бережливое производство

Для повышения эффективности и конкурентоспособности производитель формованных резиновых изделий, тормозных шлангов и экструдированных резиновых профилей из Тольятти включился в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", частью которого с 2025 года является федеральный проект "Производительность труда".
Проект "Производительность труда" — это программа, направленная на рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Он реализуется по решению Президента страны Владимира Путина и способствует росту валового внутреннего продукта страны и устойчивому росту доходов населения.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал важность повышения производительности труда на предприятиях для экономики региона.
"На протяжении последних лет регион — в лидирующей группе рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта. По предварительным итогам 2024 года у нас второе место среди субъектов РФ. Но потенциал региона больше, и здесь нужны более серьезные усилия", — говорит глава региона.
В Самарской области оператором федерального проекта выступает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).
В рамках первого этапа участия в нацпроекте эксперты РЦК проведут обучение рабочей группы компании "Гумма Лайн" основам бережливого производства. В программу включено изучение инструментов картирования потока создания ценности, системы 5S, стандартизированной работы и других методик, направленных на оптимизацию производственных процессов.
После завершения обучения будет проведена комплексная диагностика производственных площадок компании. Целью диагностики является выявление проблемных зон, узких мест и неэффективных процессов. На основе полученных данных будет определен эталонный участок, на котором будут внедрены пилотные решения по оптимизации.
"Мы видим большие перспективы во внедрении бережливого производства, — комментирует генеральный директор компании Срджан Сречкович, — "Гумма Лайн" постоянно стремится к повышению эффективности и качества нашей продукции. Учитывая, что 85% наших клиентов — это предприятия автомобильной промышленности, мы должны соответствовать самым высоким стандартам. Уверены, что сотрудничество с РЦК позволит нам оптимизировать производственные процессы, сократить издержки и повысить конкурентоспособность на рынке".
Напомним, что завод "Гумма Лайн" является резидентом Особой экономической зоны "Тольятти".
На сегодня в Самарской области 193 предприятия участвуют в федеральном проекте "Производительность труда". Ряд предприятий воспользовались правом на инвестиционный налоговый вычет на сумму более 2,7 млрд рублей.
"Государство сегодня разрабатывает и внедряет меры поддержки предприятий — участников нацпроекта. Наиболее востребованной из них остается инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, — подчеркнул глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков. — Поддержка предприятий, стремящихся к повышению эффективности производства, является одним из приоритетных направлений работы Правительства региона. Внедрение методик бережливого производства позволяет компаниям раскрыть свой потенциал, повысить конкурентоспособность и создать новые рабочие места".
Последние комментарии
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.