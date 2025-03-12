Тольяттинский производитель резинотехнических изделий для автомобильной промышленности внедряет бережливое производство

Для повышения эффективности и конкурентоспособности производитель формованных резиновых изделий, тормозных шлангов и экструдированных резиновых профилей из Тольятти включился в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", частью которого с 2025 года является федеральный проект "Производительность труда".

Проект "Производительность труда" — это программа, направленная на рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Он реализуется по решению Президента страны Владимира Путина и способствует росту валового внутреннего продукта страны и устойчивому росту доходов населения.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал важность повышения производительности труда на предприятиях для экономики региона.

"На протяжении последних лет регион — в лидирующей группе рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта. По предварительным итогам 2024 года у нас второе место среди субъектов РФ. Но потенциал региона больше, и здесь нужны более серьезные усилия", — говорит глава региона.

В Самарской области оператором федерального проекта выступает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

В рамках первого этапа участия в нацпроекте эксперты РЦК проведут обучение рабочей группы компании "Гумма Лайн" основам бережливого производства. В программу включено изучение инструментов картирования потока создания ценности, системы 5S, стандартизированной работы и других методик, направленных на оптимизацию производственных процессов.

После завершения обучения будет проведена комплексная диагностика производственных площадок компании. Целью диагностики является выявление проблемных зон, узких мест и неэффективных процессов. На основе полученных данных будет определен эталонный участок, на котором будут внедрены пилотные решения по оптимизации.

"Мы видим большие перспективы во внедрении бережливого производства, — комментирует генеральный директор компании Срджан Сречкович, — "Гумма Лайн" постоянно стремится к повышению эффективности и качества нашей продукции. Учитывая, что 85% наших клиентов — это предприятия автомобильной промышленности, мы должны соответствовать самым высоким стандартам. Уверены, что сотрудничество с РЦК позволит нам оптимизировать производственные процессы, сократить издержки и повысить конкурентоспособность на рынке".

Напомним, что завод "Гумма Лайн" является резидентом Особой экономической зоны "Тольятти".

На сегодня в Самарской области 193 предприятия участвуют в федеральном проекте "Производительность труда". Ряд предприятий воспользовались правом на инвестиционный налоговый вычет на сумму более 2,7 млрд рублей.

"Государство сегодня разрабатывает и внедряет меры поддержки предприятий — участников нацпроекта. Наиболее востребованной из них остается инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, — подчеркнул глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков. — Поддержка предприятий, стремящихся к повышению эффективности производства, является одним из приоритетных направлений работы Правительства региона. Внедрение методик бережливого производства позволяет компаниям раскрыть свой потенциал, повысить конкурентоспособность и создать новые рабочие места".