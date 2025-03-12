ОТП Банк и "Синхронизация" запускают серию подкастов о том, как исполнить мечту

ОТП Банк совместно с образовательным проектом "Синхронизация" представляют новый подкаст "Курс на мечту". Это серия аудиовыпусков о том, как грамотно мечтать, преодолевать страхи и сомнения на пути к цели и превращать желания в реальные достижения.
Каждый человек мечтает: кто-то хочет открыть своё дело, кто-то — сменить профессию, а кто-то — купить дом у моря. Однако мечта без конкретных шагов остаётся лишь фантазией. В подкасте "Курс на мечту" эксперты расскажут, как превращать мечты в достижимые цели и двигаться к ним системно.
Благодаря выпускам слушатели узнают:
- Почему важно формулировать мечты правильно.
- Как справляться со страхами и сомнениями на пути к цели.
- Какие шаги помогают превратить желание в реальный результат.
- Как правильно расставлять приоритеты и не терять мотивацию.
Первый выпуск уже доступен на Spotify, Apple Podcasts, Яндекс.Музыке и других популярных аудиосервисах. Гостем подкаста стала Алёна Ванченко — нейропсихолог и психотерапевт. Она рассказывает, как мечты помогают человеку находить контакт с собой и формировать образ желаемого будущего. Слушатели узнают, зачем нам вообще мечтать, как анализировать свои желания и превращать их в конкретные шаги к достижению цели.
Следите за обновлениями и слушайте новые выпуски подкаста, чтобы мечта исполнилась.
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