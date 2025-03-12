МСП в сфере науки и производства Самарской области привлекли 3,5 млрд руб. на развитие

Более 250 предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности из Самарской области получили льготную финансовую поддержку в 2024 г. на 3,5 млрд руб. через инструменты Национальной гарантийной системы (НГС).
В нее входят федеральные институты развития, региональные гарантийные организации, государственные микрофинансовые организации. Они помогают предпринимателям привлекать банковское и иное финансирование, в том числе при помощи гарантий и поручительств, когда нет или недостаточно собственного залога.
По итогам 2024 г. на развитие отрасли обрабатывающих производств в Самарской области направлено 3,32 млрд руб., бизнесу в области научно-технической деятельности — 250 млн рублей. При этом число получателей поддержки выросло в 1,6 раза и в 1,4 раза соответственно.
"Инструменты финансовой поддержки позволяют бизнесу комфортно решать свои текущие задачи, реализовывать новые проекты и развиваться. Совместно с федеральными коллегами мы постоянно обновляем линейку финансовых инструментов, чтобы представители малого и среднего бизнеса могли воплощать в жизнь все свои идеи и планы", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В целом по стране более 14,6 тыс. предприятий МСП в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности получили финансовую поддержку в 2024 г. в рамках НГС. Это в полора раза больше 2023 года. Общий объем поддержки достиг 334 млрд рублей.
"По итогам 2024 года обрабатывающие производства и научно-техническая деятельность вошли в топ отраслей по общим объемам финансовой поддержки в рамках НГС", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Узнать о возможностях финансовой поддержки и других услугах предприниматели могут в центрах "Мой бизнес", где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса. Для инвесторов работает Агентство по привлечению инвестиций, готовое оказать всю необходимую поддержку инвесторам в режиме "одного окна". Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие.
Поддержка предпринимателей реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.