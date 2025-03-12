МСП в сфере науки и производства Самарской области привлекли 3,5 млрд руб. на развитие

Более 250 предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности из Самарской области получили льготную финансовую поддержку в 2024 г. на 3,5 млрд руб. через инструменты Национальной гарантийной системы (НГС).

В нее входят федеральные институты развития, региональные гарантийные организации, государственные микрофинансовые организации. Они помогают предпринимателям привлекать банковское и иное финансирование, в том числе при помощи гарантий и поручительств, когда нет или недостаточно собственного залога.

По итогам 2024 г. на развитие отрасли обрабатывающих производств в Самарской области направлено 3,32 млрд руб., бизнесу в области научно-технической деятельности — 250 млн рублей. При этом число получателей поддержки выросло в 1,6 раза и в 1,4 раза соответственно.

"Инструменты финансовой поддержки позволяют бизнесу комфортно решать свои текущие задачи, реализовывать новые проекты и развиваться. Совместно с федеральными коллегами мы постоянно обновляем линейку финансовых инструментов, чтобы представители малого и среднего бизнеса могли воплощать в жизнь все свои идеи и планы", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В целом по стране более 14,6 тыс. предприятий МСП в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности получили финансовую поддержку в 2024 г. в рамках НГС. Это в полора раза больше 2023 года. Общий объем поддержки достиг 334 млрд рублей.

"По итогам 2024 года обрабатывающие производства и научно-техническая деятельность вошли в топ отраслей по общим объемам финансовой поддержки в рамках НГС", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Узнать о возможностях финансовой поддержки и других услугах предприниматели могут в центрах "Мой бизнес", где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса. Для инвесторов работает Агентство по привлечению инвестиций, готовое оказать всю необходимую поддержку инвесторам в режиме "одного окна". Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие.

Поддержка предпринимателей реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".