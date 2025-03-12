Самарец убил брата в пьяной ссоре

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
4 апреля 2024 г. он выпивал и поссорился с братом. В результате самарец ударил родственника ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте.
Суд назначил убийце шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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