Самарец убил брата в пьяной ссоре

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

4 апреля 2024 г. он выпивал и поссорился с братом. В результате самарец ударил родственника ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Суд назначил убийце шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.